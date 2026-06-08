Coudet tiene a su segundo refuerzo: River pagará € 6.000.000 por un volante del fútbol europeo

River llegó a un acuerdo de palabra por un importante futbolista por el que venía negociando hace rato y era prioridad para Eduardo Coudet. De quién se trata.

En vísperas del Mundial, River no baja el ritmo en el mercado de pases y quedó a un paso de abrochar a su segunda cara nueva. Con Nicolás Otamendi ya oficializado, en Núñez llegaron a un acuerdo de palabra por un futbolista que Eduardo Coudet había marcado como prioridad.

La negociación venía cocinándose desde hace varias semanas y terminó de destrabarse en las últimas horas de la mano de Pablo Longoria. El director deportivo del Millonario viajó a España para cerrar el trato con el Getafe por Mauro Arambarri: el mediocampista uruguayo de 30 años llegará a Núñez a cambio de € 6.000.000 por la totalidad de su pase.

La operación involucra a tres partes: el club europeo poseía el 50% de los derechos económicos, Boston River conservaba el 30% y el porcentaje restante pertenecía al propio futbolista. Así, si no surge ningún inconveniente de último momento, el volante polifuncional viajará en los próximos días a la Argentina para realizarse la revisión médica y firmar contrato con River hasta diciembre de 2029.

Mauro Arambarri Mauro Arambarri será el segundo refuerzo de River.

La carrera de Mauro Arambarri y qué puede aportarle al River de Coudet Formado en Defensor Sporting, Arambarri dio el salto al fútbol español y encontró en Getafe su lugar en el mundo. Allí disputó las últimas nueve temporadas y se transformó en uno de los referentes de la historia reciente del club: jugó 267 partidos, convirtió 22 goles y dio 14 asistencias. El charrúa suma una característica que seduce especialmente al cuerpo técnico: puede jugar como volante central, interno e incluso cumplir funciones más ofensivas según lo requiera el equipo.