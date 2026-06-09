La nueva faceta que estrenó Chiquito Romero en los amistosos de la Selección argentina previos al Mundial

Tras ponerle fin a su carrera como arquero, Romero inició una nueva etapa vinculada al fútbol y vivió sus primeras experiencias antes de la Copa del Mundo.

Chiquito Romero jugó dos Mundiales: 2010 y 2014. En 2018 no estuvo por una lesión a último momento.

Sergio Romero comenzó una nueva etapa después de su retiro profesional. El histórico ex arquero de la Selección argentina estuvo como comentarista invitado durante la transmisión de LPF Play en el amistoso frente a Islandia, el último compromiso del equipo de Lionel Scaloni antes del inicio del Mundial 2026. El jueves había debutado en el rol frente a Honduras.

En la previa del encuentro, Chiquito mostró entusiasmo por el presente del seleccionado y dejó en claro sus expectativas. "Espero una linda actuación de nuestro equipo", señaló. Además, destacó el trabajo realizado para acondicionar el campo de juego luego del fuerte temporal que había generado dudas sobre la realización del partido.

Chiquito Romero inició una nueva etapa tras su retiro del fútbol Sergio Chiquito Romero comentarista "A la tarde todos decían que se iba a suspender. Ver que todo quedó normal y que la pelota corre con normalidad es un espectáculo", remarcó Romero, quien también se refirió a la búsqueda del equipo ideal de cara al debut mundialista. "El entrenador está buscando el equipo aunque debe tener el 80% en su cabeza", analizó.

El ex arquero también habló sobre la situación física de varios integrantes del plantel y se mostró confiado. "Con un año calendario tan largo siempre llegas ajustado. Lo más importante es que jueguen al fútbol, no vayan brusco y puedan terminar los 90 minutos", explicó durante la transmisión.