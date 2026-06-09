El insólito cargamento que Noruega llevó al Mundial para mimar a Haaland y compañía: "Somos un poco extraños"

Noruega trasladó cientos de kilos de alimentos típicos desde su país para que los jugadores mantengan sus hábitos durante la Copa del Mundo.

Noruega sorprendió en el Mundial con un cargamento fuera de lo común para sus jugadores.

Noruega llegó al Mundial 2026 con una logística que llamó la atención incluso fuera de los campos de juego. La delegación desembarcó en Estados Unidos con 300 kilos de pescado rojo, 116 kilos de queso marrón y 6.000 naranjas, una apuesta destinada a que futbolistas como Erling Haaland y Martin Odegaard mantengan sus costumbres alimenticias durante el torneo.

La selección europea instaló su base de operaciones en Greensboro, Carolina del Norte, y reforzó su estructura con dos prestigiosos chefs noruegos. Aron Espeland, ganador de la Olimpiada Culinaria con Noruega en 2020, y Eirik Tufte trabajan junto al cocinero habitual del plantel para garantizar que los jugadores tengan acceso a productos típicos de su país.

Noruega llevó 300 kg de pescado y un equipo de chefs para la Copa del Mundo Haaland Noruega El noruego Erling Haaland es uno de los jugadores más caros que estarán en el Mundial 2026. "También somos un poco extraños. Queremos lo que creemos que es bueno y trabajamos con los mejores ingredientes noruegos disponibles", explicó Espeland al diario VG. El cocinero reconoció además las dificultades de la operación logística y reveló que optaron por realizar envíos escalonados para conservar la frescura de los alimentos.

El menú del seleccionado incluye cuatro comidas diarias con formato de bufé libre. Los futbolistas pueden elegir entre arroz, pasta y papas como acompañamiento, mientras que las cenas suelen estar centradas en pescado y pollo. Incluso viajaron con una plancha especial para preparar gofres, un elemento considerado indispensable por el cuerpo gastronómico.

Noruega vuelve a un Mundial tras 28 años México Noruega 1998 Noruega enfrentó a México en 1998 y lo goleó 5 a 2. @UniformesSelec1 Noruega vuelve a disputar un Mundial después de 28 años. Su última participación había sido en Francia 1998 y ahora afronta el desafío con una generación encabezada por Haaland. El delantero del Manchester City reconoció que clasificar a una Copa del Mundo era uno de sus grandes objetivos y buscará liderar a un equipo que comparte el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak.