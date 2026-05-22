Del cine a la emoción: las presentaciones más virales de las listas del Mundial 2026

Muchas selecciones anunciaron ya sus 26 convocados para el Mundial 2026 de maneras muy originales, como Inglaterra, Francia, Senegal, República Checa y Noruega.

Faltan 20 días para el Mundial 2026 y apenas unos ocho para la fecha límite (el sábado 30 de mayo) que los distintos países tienen para presentar sus listas definitivas de 26 futbolistas. La Selección argentina aún no dio a conocer la nómina final de sus representantes, pero ya hay muchos contendientes que sí lo hicieron.

Como viene siendo una tendencia en el último tiempo, la mayoría de los equipos decidieron hacer presentaciones artísticas, con elementos cinematográficos, algunos más volcados al lado emocional, otros a lo espectacular e incluso algunos con gags cómicos. MDZ recopiló los cinco más destacados.

La presentación de la lista de Inglaterra al ritmo de Los Beatles La presentación de la lista de Inglaterra al ritmo de Los Beatles @England Inglaterra dio a conocer este viernes al plantel que irá en busca de la tan ansiada segunda Copa del Mundo. Más allá de varias ausencias polémicas, se destacó la original pieza audiovisual con la que la dieron a conocer, con Los Beatles como protagonistas: el video comienza con un fragmento de una entrevista a John Lennon y luego se desarrolla al ritmo de Come Together, todo con una estética bien característica de "Los 4 de Liverpool".

Francia y su "opening televisivo" para el Mundial El original video con el que Francia presentó la lista para el Mundial 2026 @equipedefrance Francia, que hizo su anuncio hace una semana, el 14 de mayo, eligió emular una suerte de "opening televisivo", como si se tratara de una sitcom, en la que varios de los futbolistas que irán al Mundial actuaron distintos sketches cómicos.

Senegal optó por la IA para anunciar a sus 26 representantes Senegal optó por la IA para anunciar a sus 26 representantes @GaindeYi Uno de los más controversiales quizás haya sido el de Senegal. No tanto por el contenido, pues el clip se ambienta en la sabana, con presencia de animales, elementos tribales y típicos del país. Pero lo que generó polémicas es que la pieza está hecha totalmente con Inteligencia Artificial, lo que despertó elogios y críticas por parte de los usuarios en las redes.