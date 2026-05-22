Quiénes son los Ghetto Kids, el grupo infantil que Shakira invitó a bailar con ella en el Mundial 2026

Falta menos para el Mundial de Fútbol 2026 y la emoción ya se puede sentir en las ciudades más futboleras del mundo. Es que las selecciones ya presentaron la lista de los jugadores convocados para ponerse la camiseta durante la Copa y, como si fuera poco, salió a la luz la canción oficial del campeonato de la FIFA , para ir entrando en calor.

Este año, la Copa del Mundo FIFA 2026 -que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá- sonará al ritmo de la mismísima Shakira . Así es, por cuarta vez, la artista colombiana fue la elegida para ponerle voz a la canción oficial del campeonato futbolístico. Esta vez, el tema lleva el nombre de “Dai Dai” , interpretada por la cantante en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

El 14 de mayo salió a la luz “Dai Dai”, la canción de Shakira y Burna Boy para el Mundial 2026. El tema fue celebrado por millones de fanáticos alrededor del mundo, así como por otros artistas independientes. Sin embargo, fue un grupo de chicos el que llamó la atención de la artista oriunda de Barranquilla, al hacer una coreografía única, con toda la energía, y subir el video de su baile a la red social Tik Tok.

Se trata de los Ghetto Kids , una ONG del país africano de Uganda que “mejora la vida de las personas a través de la danza”. En TikTok, los integrantes de la ONG -que impulsa procesos artísticos- comparten videos en los que decenas de niños y adolescentes bailan con mucha pasión y energía canciones famosas a nivel internacional, logrando que cada grabación se viralice.

Pese a la adversidad del terreno en el que se graban los videos, los chicos lograron conmover e impresionar a millones de personas a lo largo del mundo, por lo que llegaron a tener 12.9 millones de seguidores tan solo en TikTok.

El mensaje de Shakira a los Ghetto Kids

Shakira invitió a los Ghetto Kids a bailar junto a ella en el Mundial 2026

Luego de compartir varios videos bailando el tema oficial del Mundial 2026, la obra de los Ghetto Kids llegó hasta la mismísima Shakira, quien se mostró sorprendida por su talento y no dudó en invitarlos a bailar junto a ella en el show de medio tiempo de la final del campeonato, en la que también se presentarán Madonna y BTS. ¡Una locura!

“Voy a necesitar bailarines para la final. Quiero que sea un momento especial e inolvidable para todos. Por ello, me gustaría invitar a todos los bailarines que pueda, para que bailen conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver todas sus creaciones y versiones de Dai Dai”, expresó la artista en sus redes sociales, asegurando que sigue abierta la convocatoria para niños y jóvenes interesados en formar parte del show.

Así festejaron los Ghetto Kids luego de que Shakira los invitara a bailar junto a ella en el Mundial 2026

Así festejaron los Ghetto Kids luego de que Shakira los invitara a bailar junto a ella en el Mundial 2026

Luego de ser contactados por la intérprete de "Waka Waka" para que bailasen junto a ella en el evento más importante del fútbol a nivel mundial, los Ghetto Kids subieron un video fiel a su estilo, celebrando la noticia. En las imágenes, los niños se ven festejando, saltando, gritando y riéndose mientras visten remeras de distintos colores y alzan una bandera de Colombia como gesto hacia Shakira, la artista que les dio la oportunidad de visibilizar su trabajo.