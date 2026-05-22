Derecho de huelga: la Corte Internacional de Justicia y un fallo histórico

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido una resolución en la que confirma, por diez votos contra cuatro, que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones sindicales está protegido por el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación .

Tras conocerse el dictamen del máximo órgano judicial de Naciones Unidas , CCOO y UGT lo han calificado como una victoria del movimiento sindical, pues el CIJ considera que el derecho de huelga es inherente a la libertad sindical.

Para CCOO, la resolución de la Corte es importante no sólo para los trabajadores y los sindicatos, sino también para los gobiernos y las empresas responsables.

"La claridad jurídica y la previsibilidad en un aspecto tan fundamental del Derecho laboral internacional y del sistema de supervisión de las normas de la OIT son indispensables para unas relaciones laborales estables y un diálogo social eficaz", alega el sindicato que dirige Unai Sordo.

Por su parte, UGT ha destacado en un comunicado que esta resolución de la CIJ supone un "hito" para la defensa de los derechos laborales y refuerza el sistema internacional de protección de la libertad sindical.

"Esta decisión de la Corte pone fin a años de controversia impulsada por el grupo de empleadores de la OIT, que venía cuestionando que el derecho de huelga estuviera amparado por el Convenio 87. El tribunal respalda así la interpretación defendida históricamente por las organizaciones sindicales y por los órganos de control de la OIT, consolidando el derecho de huelga como un elemento esencial del trabajo decente y de las sociedades democráticas", expone UGT.

huelga general dpa La huelga es una herramienta que promueve la libertad sindical. Foto Dpa

En noviembre de 2023 el Grupo Trabajador de la OIT logró que el consejo de administración elevara una consulta a la CIJ cuyo objetivo principal era el de emitir una opinión que confirmara que la huelga es indisociable de la libertad sindical.

Una disputa que viene de lejos

Tras las audiencias celebradas con las partes implicadas en La Haya en 2025 y la presentación de escritos de decenas de Estados miembros de la OIT (incluidos los de España) y de organizaciones internacionales sindicales y patronales, la CIJ ha emitido ahora su opinión que, según CCOO, "aporta una base autorizada sobre la que los mandantes de la OIT pueden avanzar en relación con esta disputa, que data del año 2012".

El Grupo Trabajador de la OIT respetará el dictamen de la CIJ y espera "colaborar de manera constructiva con todos los mandantes de la OIT para apoyar la efectiva supervisión y aplicación de la libertad sindical y los derechos laborales relacionados, incluido el derecho de huelga", señalan desde CCOO.

El sindicato de Unai Sordo ha recordado que en España, el derecho de huelga, junto con el de libertad sindical, está recogido en la Constitución como un derecho fundamental "incuestionable", que goza de un carácter preeminente y de mayor protección frente a la libertad de trabajar.

Seguridad jurídica y credibilidad

Así, el artículo 28.2 de la Constitución Española establece como derecho fundamental el derecho de huelga; es decir, la cesación concertada y colectiva del trabajo por parte de asalariados.

UGT también ha destacado el papel desempeñado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y por los gobiernos que apoyaron la petición ante la Corte, entre ellos el de España.

El sindicato de Pepe Álvarez considera que este pronunciamiento devuelve seguridad jurídica y credibilidad al sistema de supervisión de normas laborales de la OIT, "debilitado en los últimos años por la incertidumbre generada alrededor del derecho de huelga". Dpa