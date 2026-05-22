Estados Unidos hace pública la "decepción" de Donald Trump con la OTAN

Donald Trump , presidente de Estados Unidos , no oculta su enojo con la OTAN . Esta vez, ha sido Marco Rubio , su jefe de diplomacia, quien reveló que "francamente, la decepción ante algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Próximo, están bien documentadas"

Según el funcionario norteamericano "al final, como en cualquier alianza, tiene que ser beneficiosa para todos los que participan en ella ".

Tras sostener Rubio que debe haber "una comprensión clara de cuáles son las expectativas" de todos los Estados de la OTAN, ha señalado "otras áreas" en las que Estados Unidos y los aliados cooperan, poniendo como ejemplo anuncio de Trump sobre el despliegue de 5.000 tropas a Polonia tras retrasar en un primer momento la maniobra.

Estados Unidos , ha proseguido Rubio, "sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir" en cuanto al despliegue de sus fuerzas, y eso le exige "reexaminar constantemente" dónde necesita estar para lograrlo. "Es algo que está en curso y que es anterior a todos estos informes recientes, las tensiones y demás", ha añadido.

Municiones de la OTAN

También ha indicado otro asunto en el que todos los aliados pueden cooperar, que es la base industrial de defensa, al constatarse que ningún país de la OTAN es hoy capaz de producir munición "al ritmo que las necesidades futuras exigen".

"Eso es algo que hay que abordar, algo en lo que podemos trabajar juntos, algo en lo que queremos trabajar juntos. Creo que es clave no solo para la producción sino también para la interoperabilidad, así que imagino que será un tema de conversación", ha concluido. Dpa