Estados Unidos debilita a la OTAN en Europa al retirar sus tropas del continente

El titular de la OTAN, Mark Rutte, buscó reducir el impaco de la retirada de tropas de Estados Unidos de Europa "no sorprende" y "no afectará".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que no le sorprende la retirada progresiva de tropas de Estados Unidos del suelo europeo, y ha sostenido que no obstante se hará "de manera estructurada" y que no tendrá un impacto en los planes de defensa de la Alianza Atlántica en Europa.

En una rueda de prensa desde la sede de la OTAN, en Bruselas, en la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que tendrá lugar este jueves y viernes en Helsingborg (Suecia), Rutte ha afirmado que la reducción de fuerzas de Estados Unidos se enmarca en un ajuste esperado y responde a la necesidad de que Washington pivote progresivamente hacia el Indo-Pacífico.

"Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que pivotar más hacia, por ejemplo, Asia, y esto ocurrirá con el tiempo de manera estructurada", ha aseverado el jefe de la OTAN, añadiendo que el reciente anuncio de la retirada de 5.000 tropas de Alemania o la cancelación del despliegue de 4.000 a Polonia se trata de "fuerzas rotacionales" que "no tienen impacto en los planes de defensa de la OTAN".

La OTAN ante Europa En ese contexto, Rutte ha defendido que el repliegue gradual de Washington no supone un abandono del compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

Además, ha repetido que Estados Unidos seguirá implicado en la defensa del continente, también en el ámbito nuclear.