Donald Trump liberó una nueva tanda de archivos sobre OVNIs: las llamativas imágenes
El gobierno de Donald Trump difundió la segunda tanda de archivos secretos sobre fenómenos aéreos no identificados. Entre el material liberado figuran grabaciones de astronautas reportando objetos misteriosos en el espacio.
En lo que el Gobierno de Estados Unidos denomina un "esfuerzo histórico de transparencia", el Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este viernes una segunda entrega de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca desmantelar décadas de hermetismo sobre encuentros registrados por las Fuerzas Armadas con OVNIs.
El nuevo lanzamiento de archivos OVNIs
La documentación está disponible en la plataforma oficial WAR.GOV/UFO. Desde su lanzamiento el 8 de mayo, el portal registró una cifra récord de más de mil millones de visitas, lo que, según la administración Trump, subraya la relevancia global del fenómeno.
En esta la segunda filtración, se conocieron 46 nuevos videos militares de OVNIs, además de fotografías y documentos internos previamente clasificados.
También hay audios inéditos de la misión Apollo 12, donde los astronautas reportan avistamientos misteriosos durante su viaje lunar.
Casos destacados: La documentación incluye informes sobre esferas naranjas rodeando helicópteros militares, detecciones de "bolas de fuego" en México e inteligencia sobre fenómenos observados cerca de instalaciones de armamento soviéticas.
Uno de los nuevos videos de OVNIs
La postura oficial: "Es hora de que el pueblo vea"
El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, enfatizó que la apertura de estos archivos responde a una directiva clara del presidente Donald Trump para terminar con las especulaciones que, según el funcionario, estaban "justificadas" debido a la falta de información pública.
"Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo", declaró Hegseth.