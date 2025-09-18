Francia: la fuerte huelga general arranca con más de medio centenar de detenidos

La jornada de huelga general arranca en Francia con muchos detenidos. Hay alrededor de 250 concentraciones programadas, sobre todo en la región de París.

Al menos 58 personas han sido detenidas en toda Francia por disturbios registrados durante las primeras horas de una nueva jornada de huelga general, convocada por los principales sindicatos en protesta por el proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno del ya dimitido François Bayrou.

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, ha confirmado en su primer balance de situación una cifra provisional de 58 detenidos, once de ellos en la región metropolitana de París. La Policía, por su parte, ha informado de al menos 22 arrestos sólo en la ciudad de Marsella.

En todo el país se han convocado unas 250 concentraciones y el Gobierno estima que las cifras de asistencia puedan acercarse incluso al millón. Los nudos de transporte y los centros educativos han marcado las protestas en las primeras horas, mientras que la federación de farmacias estima que nueve de cada diez establecimientos no han abierto sus puertas, según BFM TV.

Francia, bajo protestas Sin embargo, según Retailleau, las acciones han sido "menos intensas de lo previsto", entre otras cosas porque el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad ha tenido un efecto "disuasorio". En los transportes, el ministro de Francia ha reconocido problemas pero no "parálisis", ya que circulan nueve de cada diez trenes de alta velocidad y, en el caso de los institutos, sólo 22 han registrado "acciones de bloqueo".

Francia protestas efe Francia vive una jornada de huelga general. Foto Efe EFE