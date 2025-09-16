Mundial de Vóley: Finlandia sorprendió a Francia y ¿complicó a la Argentina?
Finlandia, tras la derrota con Argentina en la fecha 1, venció a Francia y da pelea para meterse en octavos. Qué necesita el equipo de Méndez para clasificar.
A pesar de haber ganado los dos primeros partidos en el Mundial de Vóley de Filipinas 2025, el Seleccionado argentino aún deberá esperar y "sufrir" para meterse en los octavos de final del certamen. Es que un resultado sorpresivo que se dio entre los europeos mantiene el grupo C al rojo vivo.
Tras la derrota con el equipo argentino, Finlandia venció este martes a Francia 3 a 2 (con parciales de 25-19, 17-25, 29-27, 21-25, 15-9) y le quitó algo de lógica al grupo, cuando parecía que Argentina y los galos podían encaminarse a la clasificación.
Ahora, todo se definirá en la última fecha, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves y la Argentina, comandada por su capitán, el mendocino Agustín Loser, no la tiene para nada fácil.
Las posiciones, en este momento, tienen a Argentina con 5, Francia con 4, Finlandia con 3 y Corea con 0. En la última jornada se enfrentarán Finlandia y Corea del Sur (miércoles a las 23.30 de Argentina) y Argentina vs. Francia (jueves a las 7 de Argentina).
¿Cómo se define el grupo?
Las opciones para que Argentina clasifique a octavos de final del Mundial de Voley son:
- Si le gana a Francia por cualquier resultado
- Si Finlandia pierde con Corea
- SI Finlandia le gana 3-2 a Corea y Argentina pierde 3-2 con Francia ó pierde 3-1 pero terminando con mejor coeficiente de puntos que Finlandia
- Si Finlandia le gana 3-1 a Corea y Argentina pierde 3-2 con Francia terminando con mejor coeficiente de puntos que Finlandia
Argentina queda eliminado si:
- Pierde con Francia por cualquier resultado y Finlandia gana 3-0
- Pierde con Francia 3-1 y Finlandia gana 3-1 ó gana 3-2 pero termina con mejor coeficiente de puntos
- Pierde con Francia 3-2 y Finlandia gana 3-1 y termina con mejor coeficiente de puntos.