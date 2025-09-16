Mundial de Vóley: Finlandia sorprendió a Francia y ¿complicó a la Argentina?

Finlandia, tras la derrota con Argentina en la fecha 1, venció a Francia y da pelea para meterse en octavos. Qué necesita el equipo de Méndez para clasificar.

A pesar de haber ganado los dos primeros partidos en el Mundial de Vóley de Filipinas 2025, el Seleccionado argentino aún deberá esperar y "sufrir" para meterse en los octavos de final del certamen. Es que un resultado sorpresivo que se dio entre los europeos mantiene el grupo C al rojo vivo.

Tras la derrota con el equipo argentino, Finlandia venció este martes a Francia 3 a 2 (con parciales de 25-19, 17-25, 29-27, 21-25, 15-9) y le quitó algo de lógica al grupo, cuando parecía que Argentina y los galos podían encaminarse a la clasificación.

Ahora, todo se definirá en la última fecha, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves y la Argentina, comandada por su capitán, el mendocino Agustín Loser, no la tiene para nada fácil.

Las posiciones, en este momento, tienen a Argentina con 5, Francia con 4, Finlandia con 3 y Corea con 0. En la última jornada se enfrentarán Finlandia y Corea del Sur (miércoles a las 23.30 de Argentina) y Argentina vs. Francia (jueves a las 7 de Argentina).

¿Cómo se define el grupo? Las opciones para que Argentina clasifique a octavos de final del Mundial de Voley son: