Mundial de Vóley: Argentina venció a Corea del Sur y tiene un pie en octavos de final

La Selección argentina venció esta noche a Corea del Sur , en su segundo partido en el Mundial de Vóley Filipinas 2025 , luego del triunfo épico en la primera jornada, ante Finlandia , el pasado sábado y consiguió, de esta manera, su segunda victoria al hilo.

El conjunto dirigido por Marcelo Méndez , con la presencia del mendocino Agustín Loser , como referente y figura, venía de vencer 3 a 2 a Finlandia (con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11), luego de ir perdiendo 2 a 0, en la primera fecha del Grupo C, que también integra la Selección de Francia .

Ahora, volvió a ganar, en esta ocasión ante los asiáticos por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.

El triunfo de esta noche le permitió al equipo nacional encaminar su clasificación a los octavos de final , de cara al choque con los galos en la última jornada de la fase de grupos.

El mendocino Agustín Loser , referente de la Selección argentina de Vóley , fue una de las figuras del equipo e incluso fue quien cerró el encuentro con un tremendo remate.

El juego se disputó en en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City.

Su rival de esta noche había iniciado el certamen con una contundente derrota frente al bicampeón olímpico en ejercicio, Francia, por 3 a 0 (25-12, 25-18 y 25-16).

Las posiciones del Grupo C

A la espera del partido entre Francia y Finlandia, así están las posiciones:

Argentina - 5 pts

Francia - 3 pts

Finlandia - 1 pts.

Corea del Sur - 0 pts.

La última jornada