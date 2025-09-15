¡Juega la Selección! Argentina enfrenta esta noche a Corea del Sur por el Mundial de Vóley

Tras la épica victoria del primer partido ante Filipinas, la Selección argentina de Vóley juega a las 23.30 ante Corea del Sur, con el mendocino Agustín Loser.

La Selección argentina juega esta noche desde las 23.30 de nuestro país su segundo partido por el Mundial de Vóley Filipinas 2025, ante Corea del Sur, luego del triunfo épico en la primera jornada, ante Finlandia, el pasado sábado.

El conjunto dirigido por Marcelo Méndez, con la presencia del mendocino Agustín Loser, como referente y figura, viene de vencer 3 a 2 a Finlandia (con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11), luego de ir perdiendo 2 a 0, en la primera fecha del Grupo C, que también integra la Selección de Francia.

Un triunfo esta noche le permitirá al equipo nacional encaminar su clasificación a los octavos de final, de cara al choque con los galos en la última jornada de la fase de grupos.

agustin loser Agustín Loser, referente y figura de la Selección argentina de Vóley. Prensa FeVA

El juego se disputará en en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV.