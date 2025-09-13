Atento, Scaloni: un jugador de la Selección argentina se lesionó y será baja hasta principios del 2026

Uno de los futbolistas que jugaron con la Selección argentina en la última fecha FIFA no volverá a sumar minutos en lo que queda del 2025.

Finalizada la última fecha FIFA, los futbolistas de la Selección argentina regresaron a sus clubes y no volverán a juntarse para defender los colores patrios hasta la primera semana de octubre, cuando se jueguen los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico. Pero no todos podrán estar a disposición al momento del llamado.

Es que uno de los jugadores que sumaron minutos en la reciente doble fecha de septiembre y que suele ser una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni a lo largo de todo su ciclo sufrió una lesión que lo marginará por lo que queda del 2025. Se trata de Exequiel Palacios, que ingresó en el segundo tiempo de la goleada 3-0 sobre la Vinotinto.

Exequiel Palacios se lesionó y será baja por el resto del año Exequiel Palacios Palacios no volverá a las canchas hasta el 2026. @bayer04fussball

El ex River fue titular este viernes en la victoria 3-1 del Bayer Leverkusen contra Eintracht Frankfurt. Sin embargo, fue poco lo que el tucumano pudo hacer. Promediando los 15 minutos de la primera etapa (con el marcador ya 1-0 a favor), sintió una fuerte molestia que lo obligó a tumbarse en el suelo y, tras ser revisado en el campo por los médicos del club, debió abandonar la cancha rengueando, lo que encendió las alarmas de todo el mundo.

Este sábado por la mañana, luego de realizarle los estudios correspondientes, el cuadro de las farmacéutica informó el tipo de dolencia que sufrió el argentino: "No podremos contar con el mediocampista Exequiel Palacios en el futuro próximo. El campeón del mundo sufrió una lesión muscular y tendinosa en el aductor derecho durante el partido de anoche, por lo que deberá ser operado a principios de la próxima semana. Se espera que Palacios, de 26 años, esté de baja hasta principios del próximo año", comunicaron en su página web oficial.