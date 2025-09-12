Locura por la Scaloneta: en qué puesto se ubicaron los hinchas argentinos en la demanda de entradas para el Mundial 2026

El deseo por ver a la Selección argentina en el Mundial 2026 es tan grande que sus hinchas fueron de los países con mayor demanda para conseguir entradas.

El pasado miércoles por la tarde, la FIFA abrió el plazo de inscripción para un sorteo preferencial de entradas para el Mundial 2026 para los usuarios que cuenten con tarjetas Visa. Y el furor fue tremendo, a tal punto que en 24 horas recibió más de 1.5 millones de solicitudes y entre los primeros puestos se encuentran los fanáticos de Argentina.

Según lo informado por la casa madre del fútbol mundial, los hinchas que desean ir a ver un partido de la vigente campeona del mundo se ubicaron en el cuarto lugar, por detrás de las anfitrionas Estados Unidos, México y Canadá. Además, detrás de Argentina también hubo mucha presencia sudamericana con Colombia en el quinto lugar y Brasil en el sexto.

Los fanáticos de Argentina y un furor total por una entrada en el Mundial 2026 "Hasta ahora la mayor demanda corresponde a aficionados ubicados en los siguientes países: Canadá, Estados Unidos y México, seguidos por los de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Francia", informó la FIFA en su página oficial.

hinchada argentina en atlanta X

A su vez, también anunciaron que la increpación cerrará el próximo 19 de septiembre y "tras un proceso de selección aleatoria, a partir del 29 los aficionados recibirán una notificación por correo electrónico una vez que los resultados estén disponibles, y se les asignará una fecha y franja horaria para adquirir boletos (según disponibilidad)". Luego, el 11 de octubre comenzará la siguiente etapa de venta de entradas.