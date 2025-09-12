El jugador de la Selección argentina que Lionel Messi recomendó para el Barcelona

Lionel Messi le sugirió un nombre a Joan Laporta y Deco para que lo fichen en el elenco español como reemplazante de Iñigo Martínez.

En Barcelona si se menciona a Lionel Messi significa emblema y palabra autorizada. El astro rosarino es, sin dudas, la leyenda del elenco catalán debido a que es el máximo goleador de la historia, club donde ganó un histórico sextete, siete Balones de Oro y sobre todo, el cariño y amor de toda la gente.

Es por ello que, a pesar de que no volverá a vestir la camiseta blaugrana en lo que resta de su carrera, Leo aún sigue pensando en el club y en las últimas horas le recomendó a la dirigencia culé el nombre de un futbolista de la Selección argentina y que es una pieza indispensable en su equipo: Lisandro Martínez, según informó El Nacional de Cataluña.

Lionel Messi recomendó a Lisandro Martínez para el Barcelona Esto se debe a que el Barcelona está buscando al reemplazante de Iñigo Martínez, quien se fue al Al Nassr de Arabia Saudita en el mercado de pases. Ante ello, comenzaron en la búsqueda de un defensor central zurdo y el principal apuntado por Joan Laporta y Deco es Alessandro Bastoni del Inter de Milán.

Lisandro Martínez

No obstante, como el objetivo de los blaugranas es fichar a un central zurdo, y como el Lionel Messi está al tanto, además de que recompuso su relación con Laporta, le aseguró que el Carnicero buscará una salida del Manchester United la próxima temporada debido al mal presente que atraviesa el club de Old Trafford, pero eso dependerá de si avanzan o no por el defensor del Neroazzurro.