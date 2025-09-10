El Cholo Simeone no dudó y eligió a un argentino como el mejor jugador del mundo: "Sacando a Messi, a mí me gusta..."

En medio de un ping pong, Diego Simeone sorprendió a todos al darle semejante rótulo a una importante figura de la Selección argentina. Video.

Al Atlético de Madrid le vino bien el parate por fecha FIFA después de un arranque catastrófico en La Liga de España, donde todavía no pudo ganar al cabo de tres fechas y, con dos puntos, está más cerca de la zona de descenso que de la pelea por los primeros puestos. En ese contexto, el principal apuntado por este mal arranque del Colchonero es nada menos que su entrenador, Diego Simeone.

El Cholo aprovechó el receso de selecciones y dio una interesante entrevista en El Partidazo de COPE. Entre otros temas que tocó, el DT dejó una fuerte sentencia sobre el futbolista que, en su opinión, es el mejor del mundo en la actualidad. Y sorprendió con su respuesta al mencionar a un argentino.

A qué futbolista argentino eligió Diego Simeone como el mejor del mundo En la nota, Simeone se animó a hacer un desafío de ping pong sobre este tópico y, en una lista donde figuraban estrellas de gran peso a nivel mundial, no dudó en elegir a su preferido: "A mí me gusta Julián Álvarez, salvo que digas a Messi", dijo el técnico del Atlético de Madrid luego de descartar a jugadores como Kylian Mbappé, Osmane Dembelé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Raphinha y Vinícius Jr.

Diego Simeone eligió a Julián Álvarez como el mejor jugador del mundo en la actualidad. Diego Simeone eligió a Julián Álvarez como el mejor jugador del mundo en la actualidad. Video: El Partidazo de COPE

El Cholo, incluso, se quedó con el Araña por encima de su hijo Giuliano, a quien dirige también en el elenco español. Claro, la respuesta del exentrenador de Racing y River, entre otros equipos, casi que cortó de raíz cualquier tipo de cortocircuito con el delantero de la Selección argentina, algo que hace algunas atrás se había rumoreado muy fuerte en España.