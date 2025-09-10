El sentido posteo de Nicolás Otamendi tras haber jugado su último partido por Eliminatorias: "Fue mi último capítulo"

Nicolás Otamendi subió un posteo a su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje tras disputar su último partido por Eliminatorias Sudamericanas.

Nicolás Otamendi no tuvo su mejor despedida con la Selección argentina en su último partido de Eliminatorias Sudamericanas. El General se fue expulsado a los 31 minutos del PT luego de cometerle una infracción a Enner Valencia en la puerta del área y tras ser el recurso de último hombre, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja. Para peor, la campeona del mundo cayó por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil.

Nicolás Otamendi expulsión Wilmar Roldán EFE

Esta expulsión no afectará al segundo capitán de la Albiceleste de cara a las próximas Eliminatorias, pero sí provocó que se perdiera el primer partido de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El sentido posteo de Nicolás Otamendi tras su último partido con Argentina por Eliminatorias De todas formas y a pesar de la derrota ante la Tri, Ota se mostró orgulloso por el trabajo de sus compañeros en todo este certamen clasificatorio y agradeció el apoyo del público a través de un sentido posteo en sus redes sociales: "Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas”, comenzó.

"Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capitulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo", completó Nicolás Otamendi.