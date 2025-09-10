La desazón de Lionel Scaloni tras la roja a Otamendi que lo hará perderse el debut en el Mundial 2026: "Es una lástima, sabíamos el..."

Lionel Scaloni analizó la derrota de la Selección en el último partido de Eliminatorias y se lamentó profundamente por las consecuencias que traerá la expulsión de Nicolás Otamendi.

La despedida oficial de Nicolás Otamendi en la Selección argentina por Eliminatorias no terminó siendo la esperada -ni la merecida- para uno de los grandes referentes de la Scaloneta. En la derrota frente a Ecuador, el General vio la roja directa a los 38 minutos del partido tras una falta a Enner Valencia y las consecuencias podrían ser grandes a futuro: todo indica que se perdería el debut del Mundial 2026.

El reglamento de la FIFA es claro en ese sentido y, si no hay cambios en el camino, el jugador del Benfica deberá cumplir la sanción en la primera fecha de la cita mundialista luego de lo que fue su única expulsión en 128 partidos disputados con la Albiceleste.

Lionel Scaloni confirmó que Otamendi se perderá el debut en el Mundial: el gran lamento del DT En conferencia de prensa, Lionel Scaloni hizo notar su desazón y confirmó que era un tema que los jugadores ya sabían en la previa: “Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial. Es una lástima también la sensación de que no podés meter la pierna. Jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”, manifestó el DT.

La expulsión de Nicolás Otamendi

Además, el entrenador de Argentina dijo que, luego de la roja a Otamendi, la Selección jugó "con el miedo de tener otra expulsión en el segundo tiempo" y explicó que "ahí se desvirtuó el partido y no pudimos concretar o generar situaciones de gol. Ante un rival muy bueno el segundo tiempo fue nuestro. Pudimos hacer algo más, pero no se dio”.