La Selección argentina quedó tercera en el ranking FIFA tras caer con Ecuador: quién es el nuevo líder mundial

Con la derrota ante Ecuador, la Selección argentina retrocedió dos casilleros en el ranking FIFA y fue aventajada por dos elencos europeos.

Sin Messi y con un equipo mixto, la Selección argentina tuvo una floja actuación en Guayaquil y cayó 1-0 ante Ecuador por la fecha 18 y última de las Eliminatorias Sudamericanas. De este modo, tuvo un cierre poco feliz, pero que no mancha el gran proceso clasificatorio que hizo para el Mundial 2026.

Lo cierto es que este partido no modificaba el panorama de la Albiceleste, puesto que ya tenía su lugar asegurado en la Copa del Mundo e inamovible en la punta de la tabla. De todos modos, esta derrota si lo hizo caer en el ranking FIFA como el mejor seleccionado del mundo y, tras dos años y medio en la cima, retrocedió a la tercera colocación.

España es la nueva líder del ranking FIFA Selección de España La Selección de España escaló a la punta del ranking. @SEFutbol

Por primera vez desde abril del 2023, hay un nuevo líder mundial. Se trata de España, que con sus categóricos triunfos por 3-0 ante Bulgaria y 6-0 ante Turquía, logró superar a Argentina, de quien se mantenía como escolta desde la última Eurocopa, en la que se consagró campeona por cuarta vez.

Para agregarle una cuota de morbo, la Furia y la Scaloneta se verán las caras en marzo por la Finalissima. Igualmente, antes de este duelo, el elenco nacional podría recuperar el primer lugar si consigue dos victorias en la fecha de amistosos de octubre y los ibéricos pierden algún punto en las Eliminatorias Europeas.