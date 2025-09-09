Una Selección argentina deslucida cerró las Eliminatorias con una caída 1-0 ante Ecuador
La Selección argentina perdió contra Ecuador en Guayaquil con un gol de penal de Valencia. Otamendi vio la roja a los 31' y Caicedo a los 50'.
La Selección argentina, sin Lionel Messi en esta oportunidad, perdió en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas por 1-0 ante Ecuador por la fecha 18. Con la clasificación y el primer lugar asegurados, no pudo cerrar el proceso clasificatorio con un triunfo final y dejó una imagen pobre que no se correspondió con todo lo hecho anteriormente.
En un arranque intenso, la Tri tomó mayor protagonismo, impuso condiciones y llegó en reiteradas oportunidades. Los delanteros locales hicieron trabajar al Dibu Martínez, pero el arquero de la Scaloneta respondió bien cada vez que lo exigieron.
Te Podría Interesar
La expulsión de Nicolás Otamendi en la Selección argentina
Promediando la primera media hora, al minuto 31, Enner Valencia quedó solo, encarando para el área, y Nicolás Otamendi cortó el ataque con una falta de atrás siendo último hombre. Por esta razón, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja, dejando a Argentina con diez hombres. El Káiser le cedió la cinta de capitán a Rodrigo De Paul.
El gol de penal de Enner Valencia para el 1-0 de Ecuador
Para coronar un flojo primer tiempo de la Albiceleste, en tiempo de descuento el juez colombiano cobró un discutible penal por un brazo arriba de Nicolás Tagliafico. Valencia se encargó de ejecutarlo, no falló y decretó el 1-0 para Ecuador antes del descanso.
La buena noticia para la Scaloneta en el comienzo del complemento fue que rápidamente quedó en igualdad numérica, ya que Moisés Caicedo también fue expulsado en la Tri a los 50', en este caso por doble amarilla.
La expulsión de Caicedo en Ecuador
En un partido deslucido, la Selección argentina encontró sus mejores ocasiones con más empuje que fútbol. Lionel Scaloni agotó los cambios a los 68' tratando de mejorar la imagen, pero el equipo siguió sin mostrar su mejor versión. El rival, por su parte, en cada avance generó una gran incomodidad en la defensa albiceleste.
El encuentro cerró con la Scaloneta sin conseguir generar el peligro necesario para empatar. De este modo, se despide de las Eliminatorias en la punta con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 igualdades y 4 caídas. Un gran proceso clasificatorio que no queda manchado por el traspié final.