Las bombas retro de Beccacece contra Scaloni, excompañeros en la Selección argentina: "Cuando un llega de la mano de alguien es..."

Sebastián Beccacece y Scaloni se verás las caras esta noche en Guayaquil, pero hace 7 años atrás el DT de la Tri disparó fuertemente contra el de Pujato.

Este martes por la noche a las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina de Lionel Scaloni cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 visitando a la Ecuador de Sebastián Beccacece en Guayaquil.

Este encuentro, que no contará con la presencia de Lionel Messi, será el primer partido oficial en que el que el oriundo de Pujato y el ex DT de Defensa y Justicia, Racing e Independiente, se vuelvan a ver las caras tras haber compartido plantel, de la mano de Jorge Sampaoli, en la Selección argentina durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Tras la competencia mundialista, Beccacece renunció a la Albiceleste y luego fue el turno de Sampaoli. Sin embargo, Scaloni se mantuvo y fue el técnico interino, que a la larga terminó consolidándose en el puesto y fue el artífice de una de las mejores etapas de la Albiceleste. De todas formas, la decisión de que la AFA mantuviera al de Pujato en el puesto no cayó para nada bien en el actual DT de la Tri, que en septiembre de 2018 en una entrevista con Radio Late disparó fuertemente contra el entrenador campeón del mundo.

Sebastián Beccacece Beccacece se volverá a ver las caras con Scaloni tras sus dichos en 2018. EFE

Las bombas de Beccacece a Scaloni en 2018 "A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final", había lanzado.