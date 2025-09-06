La desafiante frase de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, de cara al duelo contra Argentina: "No hay motivos para preocuparse..."

Sebastián Beccacece defendió su trabajo en el equipo ante las duras críticas de la prensa y palpitó el partido del martes ante la Selección argentina.

Tras el 3-0 sobre Venezuela el último jueves en el Monumental, la Selección argentina se prepara para darle un cierre a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Sin Lionel Messi, que no formará parte de la comitiva, la Scaloneta se prepara para enfrentar este martes en Guayaquil a la dura Ecuador de Sebastián Beccacece.

Si bien es cierto que la Tri ha sido uno de los mejores equipos en este proceso mundialista y se aseguró un lugar en la Copa de manera anticipada, el entrenador argentino, que asumió en 2024 luego de la Copa América, es muy resistido por los hinchas y por los medios. Las principales críticas apuntan a sus planteos poco ofensivos y la poca creatividad que muestra el equipo de mitad de campo para adelante.

Sebastián Beccacece palpitó el duelo contra Argentina Sebastián Beccacece palpitó el duelo contra Argentina

En ese sentido, tras el 0-0 con Paraguay (el cuarto empate sin goles consecutivo), el ex DT de Independiente y Racing confrontó a la prensa en conferencia y defendió su trabajo: "Este grupo esta a 3 puntos de hacer la mejor clasificatoria de toda su historia, así que no hay motivos para preocuparse", lanzó de manera desafiante.

"Ecuador tiene 29 puntos, aunque obviamente nos han sacado 3 (por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias para Qatar 2022). El máximo puntaje había sido en 2002 con 31. Si logramos conseguir la victoria contra Argentina, que es lo que vamos a buscar, estaríamos logrando la mejor estadística, así que imaginate si hay cosas positivas", argumentó, palpitando ya el duelo contra la Albiceleste.