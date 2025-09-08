Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, aclaró sus dichos y explicó qué quiso decir sobre el partido contra Argentina: "Creo firmemente en..."

En conferencia, Sebastián Beccacece se refirió a las polémicas declaraciones que se viralizaron previo al duelo ante la Selección argentina y negó rotundamente haber dicho eso.

El partido entre la Selección argentina y Ecuador en el cierre de las Eliminatorias promete ser de alto voltaje. Si bien los dos combinados ya están clasificados al Mundial, la desafiante declaración de Sebastián Beccacece, DT de la Tri, encendió una llama extra entre dos combinados que jugarán su último partido oficial previo a la cita mundialista.

La aclaración de Sebastián Beccacece sobre el "vamos a ganarle a Argentina" Esa frase referida al partido frente a la Albiceleste, sin embargo, no fue tan fuerte como muchos medios la replicaron y el propio técnico se encargó de negarla rotundamente en conferencia de prensa: "A lo largo de mi carrera siento que todo es posible, pero jamás declaré antes de un partido. Siempre elijo el respeto, no porque sea Argentina mi país y el campeón del mundo, pero hoy toca lidiar con cosas que inventan, de manera descarada, nunca existió esa declaración".

La aclaración de Beccacece se debe a que en las últimas horas se viralizó una cita que tomó gran repercusión en las redes sociales luego del 0-0 de Ecuador ante Paraguay. La misma decía: "No hay que preocuparse, vamos a ganarle a Argentina", pero resulta que el técnico argentino nunca dijo eso, y así se lo hizo saber a los periodistas ecuatorianos presentes en la sala, previo al duelo con la Scaloneta.

Sebastián Beccacece mostró respeto por Argentina y desmintió la declaración que le atribuyeron. Sebastián Beccacece mostró respeto por Argentina y desmintió la declaración que le atribuyeron. Video: Tera Deportes

El DT llenó de elogios a la Albiceleste y, a la vez, se mostró confiado En contraposición a esa falsa declaración, el exentrenador de Independiente y Racing volvió a palpitar el choque contra la Albiceleste y declaró: "Creo firmemente en hacer un buen partido, en romper una racha contra Argentina, creo que en 2015 ganamos por última vez y en 2005 por última vez como local, estaría lindo regalarle una alegría a la gente, me encantaría, pero declararlo antes de un partido es imposible que suceda".