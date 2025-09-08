Scaloni reveló el reconocimiento especial que tendrá un jugador de Argentina ante Ecuador: "Hablé con él; se lo merece"

Lionel Scaloni llenó de elogios a un referente de la Selección argentina y confirmó la importante decisión que tomó de cara al último partido de Eliminatorias.

Lionel Messi no fue el único emblema de la Selección argentina que jugó su último partido oficial en el país en la victoria 3-0 ante Venezuela. Y es que, una vez finalizado el encuentro en el Monumental, Nicolás Otamendi hizo público el mismo anuncio y confesó que este martes frente a Ecuador tendrá su last dance por Eliminatorias.

Los grandes elogios de Lionel Scaloni a Otamendi En ese contexto, Lionel Scaloni fue consultado por la despedida del zaguero en suelo argentino y reveló que puertas adentro el General ya le había comunicado la decisión al cuerpo técnico: "Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado el otro día fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento", confesó el DT en conferencia de prensa.

Además, el entrenador de la Albiceleste se sacó el sombrero por el gran compromiso que tuvo el jugador del Benfica a lo largo de los años y remarcó lo que significa su presencia en el plantel: "Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Eso dice mucho, así que para nosotros es un jugador importantísimo".

Por la misma línea, Scaloni valoró como el jugador de 37 años se bancó ser suplente en la última Copa América y siempre dio el máximo en la Selección: "Le ha tocado no jugar y fue importantísimo en esos momentos que nos atacaban, para entrar y defender. Eso forma parte de su manera de entender el estar con esta camiseta".