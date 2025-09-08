Entre lágrimas, Fantino reveló el impactante gesto de Cavani que le salvó la vida a la hija de un periodista

Alejandro Fantino sacó a la luz el tremendo acto solidario que tuvo como protagonista a Edinson Cavani con la hija del comunicador y humorista uruguayo Rafael Cotelo.

Fantino se quebró al contar un emocionante gesto de Edinson Cavani que no había salido a la luz.. Foto: MDZ

Está claro que Edinson Cavani no está teniendo su mejor momento en Boca y partido tras partido termina siendo el principal foco de críticas, pero hay un aspecto que nadie puede reprocharle al Matador: el humano. En esta ocasión, salió a la luz una emocionante historia que tuvo como protagonista al delantero de 35 años, que poco tiene que ver con el fútbol y conmovió a todos por un gesto del uruguayo para sacarse el sombrero.

El hecho en cuestión lo dio a conocer Alejandro Fantino, el famoso conductor que, en una charla muy distendida con Claudio "Turco" García en el canal de streaming Carnaval, reveló el acto solidario que tuvo como protagonista al delantero del Xeneize con la hija de un periodista: Rafael Cotelo, un reconocido humorista y comunicador charrúa.

El tremendo acto solidario de Edinson Cavani con la hija de un periodista En primera instancia, el exrelator argentino comenzó contando: “La nena tiene una patología cerebral y una neurocirujana le recomienda que la lleve a Buenos Aires. En el Buquebús empieza a estar mal, dolor de cabeza y van urgente a la clínica porque tenía un pico de presión cerebral. La revisan y determinan que hay que operarla“.

Enseguida, Fantino pasó a contar la problemática: “Rafa (Cotelo) va a hacer los papeles y no tenía obra social porque es de Uruguay“. Y continuó: “No le alcanzaba la tarjeta de crédito para pagar algo así como... 10 millones de pesos”. En medio de la desesperación, Cotelo se comunicó con la esposa de Cavani para contarle toda la situación y ahí es donde entra en acción el gesto solidario del futbolista de Boca.