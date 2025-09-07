La tremenda confesión de un titular de Brasil que recordó la paliza por 4-1 de Argentina: "Eran todos..."

Brasil aún sufre por aquella goleada en el Monumental y uno de los titulares de la Verdeamarela confesó cómo se sintieron al enfrentar a la Argentina sin Messi.

El brasileño que estuvo el 25 de marzo en el histórico 4-1 de la Selección argetnina en el Monumental, sorprendió con su descripción de la Scaloneta.

Brasil sufrió una de sus derrotas más duras en las Eliminatorias Sudamericanas cuando cayó 4-1 frente a la Selección Argentina el pasado 25 de marzo en el Monumental. Y ahora, Wesley, lateral derecho de la Roma y de la Verdeamarela, hizo una confesión que sorprendió: “Fuimos a jugar, pero no funcionó. Lo intentamos y nos esforzamos, pero esa noche, en el rival eran todos Messi ”.

La curiosidad es que Lionel Messi no estuvo presente por una lesión en el aductor que sufrió jugando en Inter Miami. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni dio una exhibición con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández -tras una jugada de 34 toques-, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.

Wesley, defensor de Brasil, habló sobre la goleada 4-1 que sufrió ante la Selección argentina Wesley Wesley recordó la paliza 4-1 y tiró una frase explosiva. @SerieA_BR

“Fue un aprendizaje, todo el mundo juega para ganar, pero no siempre se puede: sabemos la calidad que tiene el equipo de Argentina. Gracias a Dios ya estamos clasificados para la Copa del Mundo. No se acabó el mundo porque perdimos”, agregó el jugador de 22 años, que aquella noche fue titular en el Monumental. Aquella histórica caída provocó la salida de Dorival Junior como técnico de Brasil.

En la previa, los futbolistas brasileños habían caldeado la previa con declaraciones fuertes: “Será una guerra”, dijo Marquinhos. “Será un partido parecido a la Copa Libertadores”, había advertido el arquero Bento. Y el más picante fue Raphinha: “Les daremos una paliza, sin dudas. Vamos con todo dentro y fuera del campo”.