Presenta:

Deportes

|

gimnasia y esgrima

Con gol de Imanol González, Gimnasia y Esgrima venció a Gimnasia de Jujuy y recuperó la punta de la Zona B

Gimnasia y Esgrima venció 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el Legrotaglie con un gol en tiempo de descuento y acaricia el sueño del ascenso.

MDZ Deportes

El festejo de Imanol González es el de todo Gimnasia. El Lobo ganó una verdadera final en el Parque y depende de sí misma para ir por el gran objetivo.

El festejo de Imanol González es el de todo Gimnasia. El Lobo ganó una verdadera final en el Parque y depende de sí misma para ir por el gran objetivo.

Prensa Gimnasia de Mendoza

En una tarde cargada de tensión y expectativa en el Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima se quedó con un triunfo clave para la definición de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un gol de Imanol González en tiempo adicional y desató la locura en el Parque.

El inicio fue cuesta arriba para los mendocinos: a los 30 segundos el Tortuga Fernández tuvo la más clara para los jujeños, pero de a poco los de Ariel Broggi se acomodaron y empezaron a generar peligro. Nico Ferreyra exigió a Milton Álvarez con un potente remate y el propio González tuvo un cabezazo que salió apenas desviado. Incluso quedó la polémica de un penal no sancionado a Ferreyra.

Te Podría Interesar

Gimnasia vs Gimnasia J
Fermín Antonini encara ante la marca del volante central jujeño Soria.

Fermín Antonini encara ante la marca del volante central jujeño Soria.

El complemento fue más trabado y luchado que jugado. Gimnasia de Jujuy se cerró bien atrás y el Lobo mendocino chocaba una y otra vez contra la defensa. El regreso de Nicolás Romano, tras siete meses de ausencia, fue una inyección anímica para los locales. Y cuando el empate parecía sellado, apareció la zurda de González para empujar un rebote en el área y decretar el 1-0 que valió la punta.

Imanol González marcó un gol que vale la punta para Gimnasia y Esgrima

Imanol González marcó el gol de la victoria clave de Gimnasia

Imanol González marcó el gol de la victoria clave de Gimnasia.

Con esta victoria, Gimnasia alcanzó los 56 puntos y quedó como único líder de la Zona B, superando justamente a los jujeños que se quedaron con 54. Al Lobo le restan cuatro finales, dos de ellas en casa, y depende exclusivamente de sí mismo para ir por el tan ansiado ascenso.

En la próxima fecha, el equipo de Broggi visitará a Agropecuario el lunes 15 a las 15.30, mientras que Gimnasia de Jujuy deberá viajar a Mataderos para medirse con Nueva Chicago, otro escenario bravo en la recta final del torneo.

El minuto a minuto de Gimnasia vs Gimnasia (J)

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas