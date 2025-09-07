Con gol de Imanol González, Gimnasia y Esgrima venció a Gimnasia de Jujuy y recuperó la punta de la Zona B
Gimnasia y Esgrima venció 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el Legrotaglie con un gol en tiempo de descuento y acaricia el sueño del ascenso.
En una tarde cargada de tensión y expectativa en el Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima se quedó con un triunfo clave para la definición de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un gol de Imanol González en tiempo adicional y desató la locura en el Parque.
El inicio fue cuesta arriba para los mendocinos: a los 30 segundos el Tortuga Fernández tuvo la más clara para los jujeños, pero de a poco los de Ariel Broggi se acomodaron y empezaron a generar peligro. Nico Ferreyra exigió a Milton Álvarez con un potente remate y el propio González tuvo un cabezazo que salió apenas desviado. Incluso quedó la polémica de un penal no sancionado a Ferreyra.
El complemento fue más trabado y luchado que jugado. Gimnasia de Jujuy se cerró bien atrás y el Lobo mendocino chocaba una y otra vez contra la defensa. El regreso de Nicolás Romano, tras siete meses de ausencia, fue una inyección anímica para los locales. Y cuando el empate parecía sellado, apareció la zurda de González para empujar un rebote en el área y decretar el 1-0 que valió la punta.
Imanol González marcó un gol que vale la punta para Gimnasia y Esgrima
Con esta victoria, Gimnasia alcanzó los 56 puntos y quedó como único líder de la Zona B, superando justamente a los jujeños que se quedaron con 54. Al Lobo le restan cuatro finales, dos de ellas en casa, y depende exclusivamente de sí mismo para ir por el tan ansiado ascenso.
En la próxima fecha, el equipo de Broggi visitará a Agropecuario el lunes 15 a las 15.30, mientras que Gimnasia de Jujuy deberá viajar a Mataderos para medirse con Nueva Chicago, otro escenario bravo en la recta final del torneo.