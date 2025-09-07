Con gol de Imanol González, Gimnasia y Esgrima venció a Gimnasia de Jujuy y recuperó la punta de la Zona B

Gimnasia y Esgrima venció 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el Legrotaglie con un gol en tiempo de descuento y acaricia el sueño del ascenso.

El festejo de Imanol González es el de todo Gimnasia. El Lobo ganó una verdadera final en el Parque y depende de sí misma para ir por el gran objetivo.

En una tarde cargada de tensión y expectativa en el Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima se quedó con un triunfo clave para la definición de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un gol de Imanol González en tiempo adicional y desató la locura en el Parque.

El inicio fue cuesta arriba para los mendocinos: a los 30 segundos el Tortuga Fernández tuvo la más clara para los jujeños, pero de a poco los de Ariel Broggi se acomodaron y empezaron a generar peligro. Nico Ferreyra exigió a Milton Álvarez con un potente remate y el propio González tuvo un cabezazo que salió apenas desviado. Incluso quedó la polémica de un penal no sancionado a Ferreyra.

Gimnasia vs Gimnasia J Fermín Antonini encara ante la marca del volante central jujeño Soria. Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza

El complemento fue más trabado y luchado que jugado. Gimnasia de Jujuy se cerró bien atrás y el Lobo mendocino chocaba una y otra vez contra la defensa. El regreso de Nicolás Romano, tras siete meses de ausencia, fue una inyección anímica para los locales. Y cuando el empate parecía sellado, apareció la zurda de González para empujar un rebote en el área y decretar el 1-0 que valió la punta.

