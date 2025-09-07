¡Una final! Gimnasia se juega todo ante Gimnasia de Jujuy en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima juega esta tarde una final. El Lobo no tiene margen de error. Tras tres partidos consecutivos sin triunfos, todos de visitantes, está obligado a sumar de a tres ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy , este domingo, si no quiere quedarse casi con las manos vacías en la recta final de la Primera Nacional .

El equipo dirigido por Ariel Broggi enfrentará desde las 14.15, en el Víctor Legrotaglie a Gimnasia y Esgrima de Jujuy , por la fecha 30 de la segunda categoría del fútbol argentino. Los jujeños son los punteros de la Zona B, con 54 unidades, los mendocinos, los escoltas con 53.

El vencededor del encuentro de esta tarde encarará las 4 fechas restantes con ventaja y con el envión anímico que dejará una posible victoria en un duelo clave como el de este domingo y quedará a nada de meterse en la final por el primer ascenso a la Primera División .

El partido comenzará a las 14.15, será dirigido por el polémico Bryan Ferreyra y televisado para todo el país por TyC Sports .

Gimnasia llega a este encuentro en deuda. Tras las 4 victorias consecutivas que consiguió el equipo con Ariel Broggi como DT, llegaron los 3 partidos de visitante y la racha se cortó abruptamente. De tal manera que de esos 3 encuentros, Gimnasia no ganó ninguno: perdió 1 a 0 con Central Norte en Salta y 1 a 0 ante Deportivo Morón, y empató 1 a 1 frente a Nueva Chicago.

La buena noticia, luego de sacar 1 punto sobre 9, es que los jujeños no pudieron escaparse en la cima del campeonato. Y por eso hoy están sólo 1 punto por encima.

En los últimos tres encuentros, los jujeños vencieron a Chaco For Ever y a Central Norte, y empataron con Almirante Brown.

El equipo de Broggi para esta tarde

De acuerdo a lo entrenado durante la semana, Gimnasia saltará al campo de juego este domingo con una modificación en el once titular: el ingreso de Luciano Cingolani por Mario Galeano.

Desde la lesión de Jeremías Rodríguez Puch, el DT no ha podido encontrar el reemplazante adecuado y ha ido cambiando el acompañante de Nicolás Ferreyra en el ataque. No conformó Nicolás Servetto, tampoco Mario Galeano y por eso ahora será titular el ex volante ofensivo de Godoy Cruz y Newell's.

De esta manera, los once de Gimnasia para la final de esta tarde serán: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

Mientras tanto, la noticia en los jujeños es que no podrán contar con 4 jugadores muy importantes: Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi y Francisco Maidana están suspendidos y Guillermo Cosaro, lesionado.