Lobo

¡El Lobo sueña! Las 4 finales que le quedan a Gimnasia y a sus rivales en la Primera Nacional

El Lobo le ganó a Gimnasia de Jujuy y es nuevamente puntero de la Zona B a falta de cuatro partidos. Los rivales que tiene en el camino el equipo de Broggi.

Juan Andrés Tuzzi

El alocado festejo del Lobo de Broggi, que sueña con el ascenso.&nbsp;

Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima ganó una final. La primera de 5, o quizás de 6 si logra meterse en la final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El Lobo le ganó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 1 a 0, con gol de Imanol González a los 47 minutos del segundo tiempo y sueña en grande.

Después de 90 minutos intensos, de muchísima tensión, el equipo de Ariel Broggi venció a los jujeños en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional y llegó a los 56 puntos, 2 más que su rival de este domingo.

De esta manera, afronta la recta final del certamen en la primera colocación y sin depender de nadie para terminar primero e ir por la gloria. De cerca, y hasta el último encuentro, los tendrá a los jujeños (54 pts), a Deportivo Morón (53 pts) y a Estudiantes de Río Cuarto (50 pts, -1 partido) tratando de arrebatarle el lugar.

Qué le queda al Lobo y a cada uno de sus rivales

Gimnasia y Esgrima

  • Fecha 31: Agropecuario (V)
  • Fecha 32: San Telmo (L)
  • Fecha 33: Chacarita (V)
  • Fecha 34: Defensores de Belgrano (L)

Gimnasia de Jujuy

  • Fecha 31: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

Deportivo Morón

  • Fecha 31: Temperley (L)
  • Fecha 32: Colón (V)
  • Fecha 33: Mitre (L)
  • Fecha 34: Chaco For Ever (V)

Estudiantes de Río Cuarto

  • Fecha 30: Colón (V)
  • Fecha 31: Mitre (V)
  • Fecha 32: Chaco For Ever (L)
  • Fecha 33: Almirante Brown (V)
  • Fecha 34: Central Norte (L)

