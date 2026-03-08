El guiño de Huracán a Morena Beltrán al presentar a Lucas Blondel como nuevo refuerzo: "Baila, Morena"

Lucas Blondel ya realizó sus primeros entrenamientos como jugador de Huracán y el club no pudo evitar hacer una referencia a su pareja, Morena Beltrán.

Tras más de un semestre sin jugar en Boca, Lucas Blondel abandonó la Ribera y fue cedido a préstamo por año (hasta diciembre de este 2026) a Huracán. En su nuevo club espera volver a sumar minutos tras su larga inactividad, recuperar protagonismo y, por qué no, poder ser convocado nuevamente para la Selección de Suiza.

El lateral derecho fue presentado de manera oficial por el cuadro de Parque Patricios el viernes y el sábado comenzó a realizar sus primeros trabajos con sus nuevos compañeros. El cuadro blanquirrojo mostró imágenes de la jornada en redes y aprovechó para hacerle un guiño a Morena Beltrán, pareja del futbolista.

Huracán presentó a Blondel al ritmo de "Baila, Morena" Huracán presentó a Blondel al ritmo de "Baila, Morena" El Globo subió a sus redes un reel en el que se lo ve al defensor de 29 años entrenado en el gimnasio y en cancha con el siguiente encabezado: "Primera práctica de Blondel en La Quemita. ¡Con todo, Lucas!". Y para agregarle una cuota de show, decidieron musicalizar el video con el popular tema de reggaetón Baila, Morena, ocurrencia fue festejada por los hinchas quemeros en los comentarios.

El ex Boca y la periodista deportiva comenzaron a salir e hicieron pública su relación a comienzo de 2024. En enero de este 2026, tras dos años de noviazgo, el jugador le propuso matrimonio durante sus vacaciones, mientras realizaban un viaje en yate rodeados de amigos y en pleno vivo de Instagram.