Morena Beltrán se casa con Blondel: ¡el video del momento de la propuesta del jugador de Boca!
El defensor de Boca sorprendió a la periodista deportiva con una romántica propuesta de casamiento durante sus vacaciones.
Lucas Blondel dio un paso clave en su vida personal y sorprendió a Morena Beltrán con una propuesta de matrimonio en pleno descanso. El defensor de Boca eligió un escenario íntimo y especial: unas vacaciones compartidas, a bordo de un yate, rodeados de amigos y familiares.
La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral y fue la propia periodista deportiva quien lo compartió en sus redes sociales. Allí se ve el instante exacto en el que el futbolista le pasa un estuche con los anillos y le propone casamiento, en medio de aplausos, emoción y sonrisas.
Al comienzo, la periodista quedó visiblemente desconcertada por la propuesta e incluso pensó que se trataba de una broma. Con el correr de los segundos entendió que era en serio y reaccionó con un abrazo y un beso a su ahora prometido. Mientras tanto, los presentes celebraron con aplausos y el clásico “vivan los novios”, en un momento cargado de emoción. “No puedo creerlo”, repitió Beltrán, todavía sorprendida.
Así fue la romántica propuesta de casamiento del defensor de Boca
“El 2026 empezó así de increíble”, escribió Morena para acompañar las imágenes, confirmando la noticia y recibiendo miles de mensajes de felicitación de colegas, futbolistas e hinchas. La pareja atraviesa así un momento de plena felicidad, justo en el arranque de un año que promete ser especial tanto dentro como fuera de la cancha.
En el plano futbolístico, el último semestre fue especialmente adverso para Blondel. Su panorama en Boca dio un giro inesperado cuando, en simultáneo con su mejor nivel, quedó relegado del equipo, una situación que incluso habría afectado su continuidad en la selección de Suiza en la antesala del Mundial 2026.