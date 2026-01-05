Morena Beltrán se casa con Blondel: ¡el video del momento de la propuesta del jugador de Boca!

El defensor de Boca sorprendió a la periodista deportiva con una romántica propuesta de casamiento durante sus vacaciones.

El lateral derecho de Boca le propuso matrimonio a la periodista deportiva en sus vacaciones. Foto: captura de video.

Lucas Blondel dio un paso clave en su vida personal y sorprendió a Morena Beltrán con una propuesta de matrimonio en pleno descanso. El defensor de Boca eligió un escenario íntimo y especial: unas vacaciones compartidas, a bordo de un yate, rodeados de amigos y familiares.

La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral y fue la propia periodista deportiva quien lo compartió en sus redes sociales. Allí se ve el instante exacto en el que el futbolista le pasa un estuche con los anillos y le propone casamiento, en medio de aplausos, emoción y sonrisas.

Al comienzo, la periodista quedó visiblemente desconcertada por la propuesta e incluso pensó que se trataba de una broma. Con el correr de los segundos entendió que era en serio y reaccionó con un abrazo y un beso a su ahora prometido. Mientras tanto, los presentes celebraron con aplausos y el clásico “vivan los novios”, en un momento cargado de emoción. “No puedo creerlo”, repitió Beltrán, todavía sorprendida.

Así fue la romántica propuesta de casamiento del defensor de Boca Lucas Blondel y Morena Beltrán se casan Morena Beltrán /IG "El 2026 empezó así de increíble", escribió Morena para acompañar las imágenes, confirmando la noticia y recibiendo miles de mensajes de felicitación de colegas, futbolistas e hinchas. La pareja atraviesa así un momento de plena felicidad, justo en el arranque de un año que promete ser especial tanto dentro como fuera de la cancha.