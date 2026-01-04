El Inter Miami de Lionel Messi cerró al mejor arquero de la MLS que jugará el Mundial

El club de Lionel Messi oficializó la llegada del portero que fue figura de la MLS 2025 y que peleará el puesto con Ustari y Ríos Novo.

Sonríe Lionel Messi, y no es para menos. El campeón de la MLS se sigue reforzando con jerarquía: sumó a Sergio Reguilón, Facundo Mura y un excelente arquero.

Inter Miami confirmó la incorporación del arquero canadiense Dayne St. Clair como refuerzo para la próxima temporada de la MLS. El club lo presentó en redes sociales y destacó su rendimiento en la última campaña, en la que fue elegido como el mejor guardameta del torneo. El futbolista llega para reforzar un puesto clave en el equipo de Lionel Messi.

“Estoy muy emocionado de unirme al club para representarlos dentro y fuera del campo. No puedo esperar para empezar la preparación y competir por trofeos”, expresó St. Clair en un video difundido por la institución. El arquero, de 28 años, arriba procedente de Minnesota United, donde disputó 159 partidos desde su llegada en el SuperDraft 2019.

El Inter Miami le dio la bienvenida al arquero ex Minnesota United El posteo del Inter Miami con la novedad Durante la temporada 2025, St. Clair fue elegido mejor arquero de la MLS tras registrar un 77,93 por ciento de atajadas, 113 paradas y diez vallas invictas en 30 partidos. En la votación superó a Matt Freese (New York City FC) y Yohei Takaoka (Vancouver Whitecaps), consolidándose como una de las grandes figuras del certamen.

Su llegada se da luego de la salida de Drake Callender. Hasta ahora, Javier Mascherano tuvo como titular a Oscar Ustari, mientras que Rocco Ríos Novo aparece como alternativa. Con este escenario, St. Clair competirá directamente por el puesto en un arco que será clave para la defensa del título.