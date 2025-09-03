El picante posteo de Gimnasia y Esgrima (J) que calienta la previa del partido en Mendoza

Una llamativa publicación en las cuentas oficiales de redes sociales del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy despertó la polémica en torno al trascendental encuentro ante Gimnasia de Mendoza , que se jugará el próximo domingo a las 14.15 en el estadio Víctor Legrotaglie .

Luego de la victoria ante Central Norte de Salta por 1 a 0, que le permitió retomar el primer lugar de la zona B de la Primera Nacional , el equipo que conduce Matías Módolo volvió este martes a los entrenamientos.

El Lobo norteño viene de ganarle a Central Norte y quedó puntero de la zona A de la Primera Nacional.

De cara al encuentro en Mendoza , el entrenador empezará desde hoy a delinear el equipo que disputará el partido ante el Blanquinegro, que será clave para las aspiraciones de ambos equipos de alcanzar la final por el primer ascenso a primera división. Hoy, el cuadro jujeño aventaja al mendocino por tan solo un punto.

Tras la práctica matutina, desde las cuentas oficiales de la institución realizaron una llamativa publicación que empezó a calentar la previa del choque del próximo domingo.

Junto con una descripción de los trabajos realizados por el plantel, expresaron “inteligencia y entrega absoluta para afrontar las 5 finales y las adversidades que puedan venir. No se habla ni se piensa en los arbitrajes. Blindados”

El picante posteo de Gimnasia (J) El posteo en la cuenta oficial de Instagram que generó todo tipo de interpretaciones. Cuenta oficial Gimnasia (J)

Este martes, la AFA dio a conocer la terna arbitral del juego, que estará compuesta por Bryan Ferreyra como árbitro principal, Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como jueces asistentes y Facundo Rojo Casal como cuarta autoridad.