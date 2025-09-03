El picante posteo de Gimnasia y Esgrima (J) que calienta la previa del partido en Mendoza
Desde las cuentas oficiales del club norteño realizaron una polémica publicación que generó todo tipo de reacciones.
Una llamativa publicación en las cuentas oficiales de redes sociales del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy despertó la polémica en torno al trascendental encuentro ante Gimnasia de Mendoza, que se jugará el próximo domingo a las 14.15 en el estadio Víctor Legrotaglie.
Luego de la victoria ante Central Norte de Salta por 1 a 0, que le permitió retomar el primer lugar de la zona B de la Primera Nacional, el equipo que conduce Matías Módolo volvió este martes a los entrenamientos.
De cara al encuentro en Mendoza, el entrenador empezará desde hoy a delinear el equipo que disputará el partido ante el Blanquinegro, que será clave para las aspiraciones de ambos equipos de alcanzar la final por el primer ascenso a primera división. Hoy, el cuadro jujeño aventaja al mendocino por tan solo un punto.
El picante posteo de Gimnasia (J) que calienta la previa
Tras la práctica matutina, desde las cuentas oficiales de la institución realizaron una llamativa publicación que empezó a calentar la previa del choque del próximo domingo.
Junto con una descripción de los trabajos realizados por el plantel, expresaron “inteligencia y entrega absoluta para afrontar las 5 finales y las adversidades que puedan venir. No se habla ni se piensa en los arbitrajes. Blindados”
Este martes, la AFA dio a conocer la terna arbitral del juego, que estará compuesta por Bryan Ferreyra como árbitro principal, Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como jueces asistentes y Facundo Rojo Casal como cuarta autoridad.