Se formó en Boca y hoy vuelve como rival: Gimnasia Y Esgrima quiere dar el batacazo en La Bombonera

El cordobés de 21 años suma minutos y confianza en Gimnasia y Esgrima y vivirá un partido especial al volver al estadio donde se formó.

A los 21 años, el cordobés de Malagueño Julián Ceballos atraviesa un momento clave en su crecimiento profesional. Formado en Atlético Carlos Paz y con pasado en las inferiores de Boca Juniors, el volante ofensivo hoy suma minutos en Gimnasia y Esgrima de Mendoza y se prepara para un partido con carga emocional: volver a pisar el estadio xeneize.

Ceballos habó con MDZ Radio y no escondió su alegría de jugar en la Liga Profesional: “Venía buscando esto: sumar minutos en la Primera Nacional (con All Boys) para dar el salto a la Liga Profesional. Es una categoría difícil, donde se aprende todos los días y se mejora en cada entrenamiento”, explicó el mediocampista, que desde el ascenso del Lobo mendocino a Primera se consolidó como una alternativa frecuente en el equipo.

Julián Ceballos Ceballos en su paso por Boca Juniors. @julianceballos_0 Gimnasia y Esgrima busca dar la nota en La Bombonera Ceballos también analizó el presente colectivo: “Creo que merecemos más puntos de los que tenemos. La categoría te exige al máximo: los pequeños errores se pagan caro. Desde el juego estamos bien y vamos mejorando de a poco, trabajándolo en cada práctica”.

Sobre las características del fútbol argentino, el juvenil fue claro: “Se juega al límite físico, con pocos espacios y mucha presión rival. Es parte de la identidad y no se negocia”. En esa línea, destacó el aspecto mental como pilar del rendimiento: “El trabajo con el psicólogo es muy importante, sobre todo en los momentos difíciles, pero también para administrar las emociones cuando las cosas salen bien”.

Con la mirada puesta en el próximo compromiso, el volante no ocultó su expectativa: “Va a ser muy lindo volver. Es un partido especial. Nosotros preparamos nuestro juego y necesitamos sumar de a tres para hacernos fuertes de visitante”.