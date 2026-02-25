Sigue la polémica por la camiseta roja de Gimnasia: por qué el Lobo no puede utilizar la blanquinegra

Gimnasia y Esgrima volvió a usar la indumentaria alternativa ante Independiente, lo que causó sorpresa entre los hinchas. Qué pasó.

Gimnasia y Esgrima empató este martes por la noche ante Independiente por 1 a 1, en uno de los partidos que marcó el comienzo de la séptima fecha del torneo Apertura de Primera División. Más allá de la igualdad, hubo un hecho puntual durante el encuentro que generó todo tipo de opiniones.

Cuando el conjunto de Ariel Broggi saltó al campo de juego del Víctor Legrotaglie, llamó la atención que el equipo vistiera nuevamente la indumentaria de color rojo, más aún teniendo en cuenta que se trataba del color habitual del rival de turno, que en esta ocasión se vistió de blanco.

gimnasia mendoza lobo independiente avellaneda (16) Gimnasia sumó su primer empate y alcanzó las siete unidades en el actual torneo Apertura. Alf Ponce Mercado / MDZ Además, esta no es la primera vez que Gimnasia tuvo que utilizar esa camiseta, ya que lo había hecho ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha, y frente a Gimnasia La Plata, por la sexta fecha, pero en ese caso fue durante el segundo tiempo.

Sigue la polémica por la camiseta roja de Gimnasia y Esgrima Desde el club explicaron a MDZ que la situación que se dio tanto en el partido ante Gimnasia La Plata como en el encuentro ante Independiente tiene que ver con la falta de reposición de indumentaria por parte de la marca oficial que viste a los planteles de la institución.