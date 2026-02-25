Presenta:

En vivo: Real Madrid vence 2-1 al Benfica en el Bernabéu y se impone 3-1 en el global

Tras el 1-0 en Lisboa, Real Madrid sentencia la serie con los goles de Tchouaméni y Vinícius. Rafa Silva le había dado el empate parcial al Benfica.

Real Madrid y Benfica juegan la revancha en el Bernabéu.

EFE

Por el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, Real Madrid y Benfica juegan una revancha caliente en el Santiago Bernabéu tras lo que fue el escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. El Merengue se impuso 1-0 en la ida en Lisboa con un golazo del crack brasileño.

El gol de Rafa Silva para el 1-0 de Benfica

El gol de Tchouaméni para el empate de Real Madrid

El gol de Vinícius para el 2-1 del Real Madrid

El minuto a minuto de Real Madrid - Benfica

