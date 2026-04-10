Bombazo: un DT de selección y campeón del mundo es candidato a dirigir al Real Madrid

De cara a la próxima temporada, el Real Madrid apunta a hacerse con los servicios de un consagrado entrenador internacional tras el Mundial 2026.

Real Madrid está cerca de cerrar otra decepcionante temporada sin títulos. Eliminado de la Copa del Rey en instancias tempranas y 2° en LaLiga a 7 puntos del líder Barcelona a falta de solo 8 fechas, también quedó comprometido en la Champions League tras la derrota 2-1 como local contra Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final.

El proyecto de Xabi Alonso fue abortado tras apenas 6 meses y el interinato de Álvaro Arbeloa no dio los resultados suficientes como para confirmarlo en el cargo una vez que finalice la campaña. Por lo tanto, en la Casa Blanca apuntan a contratar un nuevo DT a la altura de las exigencias del club y en las últimas horas apareció en la lista de candidatos uno de los entrenadores de selecciones más consagrados del último tiempo.

Real Madrid apunta a Didier Deschamps tras el Mundial Didier Deschamps Didier Deschamps dejará Francia tras el Mundial y podría recalar en el Real Madrid. EFE Se trata de Didier Dechamps, quien tras 14 exitosísimos años en la Selección de Francia confirmó recientemente que dará por finalizado su ciclo tras el Mundial 2026. Según lo informaron este viernes en la Radio de Monte Carlo, Florentino Pérez, presidente de la institución merengue, lo tiene como prioridad para que tome las riendas del primer equipo.

Su perfil ganador y constancia a lo largo de la última década y media, en la que convirtió a Les Bleus en el combinado nacional más potente del mundo y candidato en cada competición que disputó, fueron aspectos fundamentales para que el Real Madrid apunte por él. Además, lo ayuda el hecho de que ya tiene experiencia dirigiendo a algunas figuras que hoy militan en el plantel blanco, como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.