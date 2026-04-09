Se confirmaron los últimos dos amistosos que jugará la Selección argentina antes del Mundial 2026

Se acerca la hora de la verdad y la Selección empieza a ajustar los últimos detalles con rivales que traen recuerdos y un dato llamativo.

Tras los partidos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, la Selección argentina cerró sus dos últimos amistosos antes del Mundial 2026.

La Selección argentina ya perfila su preparación final para el Mundial 2026 y en las últimas horas se conocieron los dos amistosos que disputaría en la antesala del debut. Aunque todavía no fueron oficializados por la AFA, los encuentros ya aparecen promocionados en plataformas de venta de entradas en Estados Unidos.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentaría a Honduras el 6 de junio en Texas y luego a Islandia el 9 en Alabama. Serían las últimas pruebas antes de viajar a Kansas City para el estreno mundialista.

Un detalle inédito y un recuerdo que vuelve a escena en la previa del Mundial 2026 Estadio Jordan-Hare - Auburn El Jordan-Hare Stadium es un mítico estadio de fútbol americano colegial ubicado en Auburn, Alabama. Fue inaugurado en el año de 1939, tiene una capacidad para a 87.451 espectadores. Argentina enfrentará allí a Islandia. @cfbcampustour El duelo ante Islandia tendría un condimento especial: marcaría el primer partido internacional de fútbol en la historia del Jordan-Hare Stadium, un estadio de fútbol americano colegial con casi nueve décadas de existencia. Un dato que suma atractivo a la previa del torneo.

En cuanto a los antecedentes, Argentina tiene un historial favorable frente a Honduras, a quien venció en sus tres enfrentamientos, incluido un 3-0 en 2022. Con Islandia, en cambio, el recuerdo es distinto: el único cruce fue el empate 1-1 en el recordado debut en Mundial de Rusia 2018.