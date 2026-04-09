Se confirmaron los últimos dos amistosos que jugará la Selección argentina antes del Mundial 2026
Se acerca la hora de la verdad y la Selección empieza a ajustar los últimos detalles con rivales que traen recuerdos y un dato llamativo.
La Selección argentina ya perfila su preparación final para el Mundial 2026 y en las últimas horas se conocieron los dos amistosos que disputaría en la antesala del debut. Aunque todavía no fueron oficializados por la AFA, los encuentros ya aparecen promocionados en plataformas de venta de entradas en Estados Unidos.
El equipo de Lionel Scaloni enfrentaría a Honduras el 6 de junio en Texas y luego a Islandia el 9 en Alabama. Serían las últimas pruebas antes de viajar a Kansas City para el estreno mundialista.
Un detalle inédito y un recuerdo que vuelve a escena en la previa del Mundial 2026
El duelo ante Islandia tendría un condimento especial: marcaría el primer partido internacional de fútbol en la historia del Jordan-Hare Stadium, un estadio de fútbol americano colegial con casi nueve décadas de existencia. Un dato que suma atractivo a la previa del torneo.
En cuanto a los antecedentes, Argentina tiene un historial favorable frente a Honduras, a quien venció en sus tres enfrentamientos, incluido un 3-0 en 2022. Con Islandia, en cambio, el recuerdo es distinto: el único cruce fue el empate 1-1 en el recordado debut en Mundial de Rusia 2018.
Mientras crece la expectativa, las entradas para ambos encuentros saldrían a la venta el 15 de abril. Así, la Albiceleste empieza a transitar la recta final de su preparación con el foco puesto en defender el título conseguido en Qatar.