Folclore total: memes, cargadas y "la banda del almacén" tras los dichos de Daniel Vila

Folclore puro: los dichos de Daniel Vila, fueron sacados de contexto y estallaron las cargadas a Independiente Rivadavia por la gente ante Bolívar.

Lo que comenzó como una reflexión sobre el contexto social terminó desatando una ola de cargadas. Las declaraciones de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, tras el partido ante Bolívar por la Copa Libertadores, pusieron el foco en la situación económica del país y su incidencia en la convocatoria en el Malvinas Argentinas… y rápidamente encendieron las redes.

“Se esperaba un marco de público más grande, pero la situación económica afecta. La gente tiene que elegir entre ir al almacén o ir a la cancha”, expresó Vila. La frase no tardó en viralizarse y fue el puntapié para una catarata de memes y cargadas de hinchas rivales.

Puro folclore, memes y gastadas en las redes Bajo el apodo “La banda del almacén”, usuarios de distintas parcialidades comenzaron a compartir imágenes cargadas de ironía: carritos de supermercado en tribunas, compras ficticias en lugar de entradas y montajes con IA que apuntaron directamente a la Lepra mendocina. El fenómeno se expandió con rapidez y convirtió el tema en tendencia.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 4.15.37 PM (1)





Incluso hay un audio circulando de una persona cantando: "A donde están....que no se ven...... se fueron todos.....al almacén"