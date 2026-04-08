Folclore total: memes, cargadas y "la banda del almacén" tras los dichos de Daniel Vila
Folclore puro: los dichos de Daniel Vila, fueron sacados de contexto y estallaron las cargadas a Independiente Rivadavia por la gente ante Bolívar.
Lo que comenzó como una reflexión sobre el contexto social terminó desatando una ola de cargadas. Las declaraciones de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, tras el partido ante Bolívar por la Copa Libertadores, pusieron el foco en la situación económica del país y su incidencia en la convocatoria en el Malvinas Argentinas… y rápidamente encendieron las redes.
“Se esperaba un marco de público más grande, pero la situación económica afecta. La gente tiene que elegir entre ir al almacén o ir a la cancha”, expresó Vila. La frase no tardó en viralizarse y fue el puntapié para una catarata de memes y cargadas de hinchas rivales.
Puro folclore, memes y gastadas en las redes
Bajo el apodo “La banda del almacén”, usuarios de distintas parcialidades comenzaron a compartir imágenes cargadas de ironía: carritos de supermercado en tribunas, compras ficticias en lugar de entradas y montajes con IA que apuntaron directamente a la Lepra mendocina. El fenómeno se expandió con rapidez y convirtió el tema en tendencia.
Mientras algunos defendieron el argumento del contexto económico, otros aprovecharon para marcar la escasa presencia en las tribunas en un duelo clave. Así, el encuentro no solo se jugó dentro de la cancha. Entre declaraciones, contexto social y el clásico folclore del fútbol argentino, la historia tuvo su segundo tiempo en las redes sociales.