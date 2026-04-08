De Mendoza a la Selección: la historia de Juan Ignacio López, la nueva joya del Tomba

El mendocino Juan Ignacio López fue convocado a la Sub-17 de Selección Argentina y representa una nueva promesa de Godoy Cruz.

El fútbol mendocino vuelve a decir presente en la escena nacional. Juan Ignacio López fue convocado a la Selección Argentina Sub-17 y confirma el crecimiento de una nueva camada surgida de las inferiores de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Con apenas 16 años, el lateral izquierdo se ganó un lugar entre los mejores juveniles del país gracias a su rendimiento sostenido y una evolución que no pasó desapercibida. Formado en el predio de Coquimbito, López viene dando pasos firmes: ya sumó minutos en Reserva y anteriormente había sido parte de procesos de la Sub-16, lo que marca una continuidad en su desarrollo dentro de la estructura de selecciones nacionales.

López, el jugador de Mendoza que regresa a la selección La convocatoria llega en un momento clave, ya que el equipo dirigido por Diego Placente se prepara para competir en torneos internacionales y afinar detalles de cara al Sudamericano de la categoría, uno de los grandes objetivos del año.

Juan Ignacio Lopez Para el fútbol de Mendoza, su presencia no es un dato menor. López representa a una provincia que históricamente ha sabido nutrir de talento al fútbol argentino y que hoy vuelve a tener un nombre propio en la órbita de la Albiceleste. Su convocatoria lo pone en el radar nacional y lo proyecta como una de las grandes promesas del semillero bodeguero.

En cancha, se destaca por su proyección por la banda izquierda, su capacidad para sumarse al ataque y una personalidad que sorprende para su edad. Características que lo llevaron a ser considerado uno de los 23 elegidos para este proceso juvenil, compartiendo plantel con futbolistas de clubes como Boca, River y Vélez.