¿Puede llover en Mendoza? Qué dice el pronóstico de Contingencias Climáticas para este martes

Las condiciones seguirán similares a lo que fue la jornada del lunes, con cielo "cubierto a parcialmente nublado" en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 2 de junio una jornada con cielo cubierto a parcialmente nublado en Mendoza, con poco cambio de la temperatura: la mínima esperada es de 8ºC y la máxima de 18ºC. Además, podría haber precipitaciones aisladas.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación de viento norte leve entre las 13 y las 22, afectando principalmente la zona Este y la Zona Sur.

circulación de viento norte leve entre las 13 y las 22, afectando principalmente la zona Este y la Zona Sur. Nubosidad: amanece nublado en la Zona Este, Zona Sur y Valle de Uco. Posteriormente la nubosidad puede extenderse al Gran Mendoza, manteniéndose durante toda la jornada.

amanece nublado en la Zona Este, Zona Sur y Valle de Uco. Posteriormente la nubosidad puede extenderse al Gran Mendoza, manteniéndose durante toda la jornada. Alta Montaña: amanece nublado en los sectores Norte y Central. Luego la nubosidad se extenderá al sector Sur de la alta Montaña. No se observan precipitaciones. Pronóstico para los próximos días Para el miércoles se anticipa una jornada parcialmente nublada con descenso de la temperatura y vientos en dirección variable. También se anuncian precipitaciones en el sudeste provincial y el sector sur de la cordillera. La mínima rondará los 7ºC y la máxima los 16ºC.

contingencias martes El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.