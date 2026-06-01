Anses confirmó los valores de las asignaciones familiares para junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que regirán durante junio de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual por movilidad. Así quedaron los montos para este nuevo mes luego de la inflación.

El incremento aplicado será del 2,58%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, según informó el organismo previsional. Este ajuste impacta tanto en las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Con la actualización, el monto de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se eleva a $72.474. En tanto, la AUH asciende a $144.932, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $471.915.

El aumento alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de prestaciones por desempleo, entre otros grupos contemplados dentro del sistema previsional.

Desde Anses señalaron que los valores finales varían según los ingresos del grupo familiar, ya que el esquema contempla distintas escalas para determinar el monto a percibir.

En cuanto al calendario de pagos, las asignaciones se abonarán de acuerdo con la terminación del DNI, comenzando el 8 de junio para los documentos finalizados en 0 y extendiéndose hasta el 22 de junio para aquellos terminados en 9.

Además de las asignaciones, el organismo confirmó que durante junio también se actualizarán otras prestaciones sociales, como jubilaciones y pensiones, en línea con la política de movilidad vigente.

De esta manera, el Gobierno continúa con la aplicación de ajustes mensuales destinados a sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al avance de la inflación.