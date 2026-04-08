La advertencia del Cholo Simeone tras vencer a Barcelona por primera vez en el Camp Nou: "Todavía no estamos en semis"

Cholo Simeone, DT del Atlético de Madrid, celebró un triunfo histórico en el Camp Nou, pero fue cauto y anticipó un duelo muy duro en la vuelta.

Simeone valoró el golpe en el Camp Nou pero advirtió que la serie sigue abierta.

Atlético de Madrid dio un golpe fuerte en la ida de los cuartos de final de la Champions League, pero su entrenador, Diego Simeone, dejó en claro que nada está resuelto. Tras el triunfo ante Barcelona en el Camp Nou, el DT argentino evitó cualquier exceso de confianza y marcó el camino de cara a la revancha.

“Pocas veces estoy contento, siempre encuentro algo para no disfrutar lo que estamos haciendo”, reconoció el Cholo, fiel a su estilo. Más allá de eso, valoró la victoria por el contexto: “Sé la dificultad que tiene jugar acá”, explicó tras conseguir un resultado inolvidable en territorio culé.

Un triunfo histórico del Atlético de de Simeone en la Champions Embed ¡¡HISTÓRICO!! El Cholo Simeone logró ganar en el Camp Nou por primera vez como entrenador: había festejado como visitante vs. Barcelona en 2024, pero en Montjuic. pic.twitter.com/PvH2kPARE5 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 Simeone destacó la eficacia de su equipo como una de las claves del partido: “El equipo buscó todos los caminos desde la contundencia, que a veces no podemos tener y hoy la tuvimos al 100%”. Y agregó: “El fútbol es maravilloso porque la contundencia es clave”.

En el análisis táctico, el DT remarcó que supieron aprovechar la propuesta del rival: “Sabíamos que con la línea adelantada que hacen podía darse. Somos un equipo que les ha hecho daño en casi todos los partidos”, sostuvo. También elogió la respuesta de sus jugadores en momentos determinantes.

Atlético pegó primero, pero el Cholo Simeone no se confía A pesar de la ventaja, Simeone fue claro sobre lo que viene: “Todavía no estamos en semis. Ellos son muy buenos”. Y proyectó un duelo exigente en la vuelta: “Necesitamos a nuestra gente más que nunca, va a ser un partido difícil”.