El tremendo elogio de Simeone a Griezmann antes de su despedida del Atlético de Madrid: "No habrá otro igual a él"

El momento que los hinchas de Atlético de Madrid esperaban no vivir finalmente se convirtió en realidad: Antoine Griezmann disputará su último partido en el Metropolitano antes de continuar su carrera en Orlando City. Luego de una temporada en la que el equipo volvió a quedar cerca de un título importante, la despedida del francés marcará el cierre de una era para el conjunto rojiblanco.

En la previa de este adiós, Diego Simeone le dedicó emotivas palabras al delantero con el que construyó gran parte de la historia moderna del club. Juntos conquistaron una Europa League, disputaron finales de Champions League y consolidaron al Atlético como protagonista tanto en España como en Europa. Por eso, el Cholo destacó no solo el impacto deportivo de Griezmann, sino también su calidad humana, en una despedida que promete estar cargada de emoción.

El Cholo Simeone llenó de elogios a Antoine Griezmann

"Está claro que no iremos a buscar otro Griezmann, porque seguramente no habrá otro igual a él, pero sí futbolistas que se hagan cargo del equipo, como se hizo cargo él siempre, con esa responsabilidad de llevar el peso del equipo, que se ha depositado en él muchos años y mucho en Koke, sobre todo", lanzó el Cholo, con respecto a cómo llenar el vacío que dejará Antoine.

El tremendo elogio del Cholo Simeone a Griezmann previo a su despedida del Atlético de Madrid X @beinsports_FR “Es muy difícil explicar a veces cuál es el peso. Es el peso específico que tiene una persona dentro del campo de juego. Antoine lo tuvo y seguramente lo trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad”, remarcó.