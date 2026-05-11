¿Renueva o se va? La fuerte decisión que tomará el Cholo Simeone con Atlético de Madrid tras la temporada

A días de haber puesto en duda su continuidad, Diego Simeone tendría una postura tomada respecto a su futuro como entrenador del Colchonero. Los detalles.

En diciembre, Simeone cumplirá 15 años como DT del Atlético de Madrid. ¿Llega a esa fecha?

"¿Fuerzas para volver a intentarlo? Ahora no, seguro que ahora no", dijo Diego Simeone hace seis días, tras la eliminación del Atlético de Madrid en semifinales de la Champions League. Esa frase bomba que soltó el Cholo, lógicamente, no pasó desapercibida por lo que representa su figura para el club.

El entrenador argentino lleva más de 14 años al frente del Colchonero y ese periodo de tiempo le alcanzó para cambiar por completo su historia: conquistó ocho títulos y lo transformó en el tercer club más importante de España, por detrás del Real Madrid y el Barcelona.

A casi una semana de esa declaración en caliente después de la derrota ante Arsenal en Londres, el técnico de 56 años decidió cortar con las especulaciones mucho antes de lo esperado. En ese sentido, ya tiene una postura tomada respecto a su futuro.

El descargo del Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid ESPN

La decisión del Cholo Simeone en Atlético de Madrid Según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN, Simeone seguirá siendo el DT del Atlético de Madrid, al menos, por dos temporadas más. El dato es impactante porque, en caso de cumplirse, llegaría a los 17 años ininterrumpidos en el equipo madrileño.