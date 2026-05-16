Con tres cambios, Úbeda definió el once de Boca para el partido ante Cruzeiro por Libertadores

No hay margen de error para Boca . Después de la dura eliminación frente a Huracán en la Bombonera, el equipo de Claudio Úbeda quedó obligado a enfocarse exclusivamente en la Copa Libertadores . Por eso, el cruce de este martes ante Cruzeiro aparece como una verdadera final para el Xeneize, que necesita ganar para no comprometer seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final.

Con ese panorama, el Sifón comenzó a delinear un equipo con varias decisiones fuertes e incluso algunas sorpresivas. La principal novedad pasa por la inclusión de Malcom Braida como lateral derecho. Aunque a priori pueda llamar la atención, es una variante que el cuerpo técnico viene trabajando desde hace tiempo y que ya mostró indicios en el partido ante Huracán, cuando ingresó por Marcelo Weigandt y aportó mayor profundidad ofensiva.

La intención de Úbeda es clara: encontrar más equilibrio defensivo y mejorar la salida desde el fondo. En ese contexto, Braida hoy aparece por delante tanto de Weigandt como de Juan Barinaga en la consideración para ocupar ese sector de la cancha en un partido clave para el semestre azul y oro.

En el mediocampo también habrá modificaciones importantes. La ausencia de Santiago Ascacíbar, suspendido tras la expulsión sufrida frente a Barcelona en Guayaquil, abrirá la puerta para el ingreso de Tomás Belmonte. El ex Lanús le ganaría la pulseada a Herrera, que todavía arrastra secuelas físicas y no juega desde el Superclásico ante River.

En ataque también asoman cambios. Con Milton Giménez todavía entre algodones y en duda para el martes, quien gana terreno es Ángel Romero. El paraguayo tuvo un ingreso positivo frente a Huracán, convirtió un gol y generó otra situación clara que terminó tapando Hernán Galíndez. Por eso, Úbeda analiza darle la titularidad para acompañar a Miguel Merentiel en la ofensiva.

image Ángel Romero pica en punta para ser la dupla de ataque junto a Merentiel el próximo martes en la Bombonera. X @BocaJrsOficial

Mientras tanto, Exequiel Zeballos sigue perdiendo terreno en medio de la incertidumbre sobre su futuro contractual. El Changuito, que todavía no logró avanzar en su renovación con Boca y analiza ofertas del exterior, hoy aparece relegado en la consideración ofensiva para un partido donde el margen de error es prácticamente nulo.