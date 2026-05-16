El equipo europeo que viene por Zeballos y ofrecería a cambio dinero y el pase de un talentoso argentino

Tras meses de negociaciones, las diferencias económicas entre la dirigencia xeneize y el entorno del delantero de 24 años parecen difíciles de resolver. En el club saben que el tiempo juega en contra y por eso ya contemplan la posibilidad de una venta en el próximo mercado de pases con destino a Europa. Eso sí, la postura de Juan Román Riquelme es clara: no negociará por una cifra baja y lo dejaría ir por una oferta cercana a los US$ 10.000.000.

Con este panorama, el primer club que aparece en escena es el Napoli de Italia, que lo sigue de cerca hace rato y ya quiso llevárselo en enero. Sin embargo, ahora la opción más potable surge de otro equipo de la Serie A.

Hablamos del Bologna, a quien le interesa y mucho la chance de contar con Zeballos . Incluso, llegarían al punto de meter en la negociación a un jugador argentino con características similares: Benjamín Domínguez, el extremo surgido de Gimnasia de La Plata.

El Bologna de Italia pondría sobre la mesa el nombre de Benja Domínguez en la negociación con Boca por Zeballos.

¿Benja Domínguez podría recalar en Boca?

El jugador de 22 años llegó al fútbol italiano a mediados de 2024, después de su explosión con la camiseta del Lobo: lo pagaron 4.5 millones de euros con un bono de 1.5 millones por objetivos. Desde entonces disputó 47 partidos y marcó cuatro goles entre todas las competencias, aunque en la actual temporada tuvo mayoría de ingresos desde el banco (12 de los 19 que jugó) y todavía no pudo convertir.

En su momento, además, fue citado por Lionel Scaloni a la Selección argentina: integró la lista para los partidos ante Uruguay y Brasil en marzo del año pasado por las Eliminatorias, aunque no llegó a sumar minutos oficiales.

En Boca todavía no tomaron una decisión y esperarán la propuesta formal para ver los pasos a seguir. La dirigencia evaluará tanto el monto económico como el perfil futbolístico de Domínguez antes de dar una respuesta. Lo cierto es que, con la renovación cada vez más complicada, el futuro del Changuito comienza a escribirse en el Viejo Continente.