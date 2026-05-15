Bombazo en Boca: el jugador clave que se iría del club en junio

Un futbolista fundamental en el Boca de Claudio Úbeda tendría decidido ponerle fin a su etapa en el club tras concluir el primer semestre.

La renovación de Exequiel Zeballos con Boca Juniors se convirtió en uno de los temas más sensibles dentro del club desde el inicio de 2026. El contrato del Changuito finaliza en diciembre y, con el correr de los meses, la preocupación empezó a crecer en la Bombonera. Mucho más después de que el delantero lograra consolidarse como una pieza importante en el equipo de Claudio Úbeda antes de sufrir su lesión.

El problema es que las negociaciones para extender el vínculo no avanzaron al ritmo esperado. A pesar de las distintas reuniones mantenidas entre la dirigencia y el entorno del futbolista, todavía no existe un acuerdo definitivo y el panorama comenzó a inclinarse hacia una posible salida en el próximo mercado de pases. Con mayo ya en marcha, el tiempo empieza a jugar en contra para todas las partes.

El Changuito Zeballos se iría de Boca en junio al vencerse su contrato y no acordar la renovación Las diferencias principales pasan por la duración del nuevo contrato y el monto de la cláusula de rescisión. Ante este escenario, la representación de Zeballos empezó a trabajar activamente en la búsqueda de una oferta importante desde Europa que permita encontrar una solución beneficiosa para todos y evite que el jugador quede libre a fin de año.

Exequiel Changuito Zeballos La renovación del Chango Zeballos está cada vez más complicada y su futuro parece estar en otro lado. @BocaJrsOficial

Desde el lado del atacante existe la intención de salir dejando dinero en el club y no repetir otros antecedentes recientes que generaron malestar en el mundo Boca. El buen vínculo entre el entorno del santiagueño y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mantiene abiertas las puertas al diálogo, aunque la posibilidad de una venta hoy toma cada vez más fuerza. Además, a partir del 1 de julio, el futbolista podrá negociar libremente con cualquier institución.