Exequiel Zeballos, en la mira del un grande europeo: qué chances reales tiene de irse de Boca

Exequiel Zeballos atraviesa uno de sus mejores momentos en Boca y eso no pasa desapercibido en el exterior. Luego de un cierre de 2025 en alza, con actuaciones decisivas y el recordado gol ante River, el Changuito se consolidó en el once titular y empezó a ser seguido con atención por varios clubes.

En ese contexto, al sondeo de Vasco da Gama, que nunca llegó a tomar forma concreta, ahora se sumó un interesado de peso: Napoli . El equipo italiano lo tiene en carpeta y evalúa avanzar por el extremo, aunque por ahora las chances de una salida son reducidas.

La principal traba es contractual. Zeballos tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y Boca no tiene intención de negociar por menos. A esta altura del mercado de pases , solo una ejecución directa de ese monto podría destrabar su salida.

A eso se suma una limitación clave del club italiano. Napoli atraviesa restricciones vinculadas al Fair Play financiero, lo que hoy le impide realizar compras importantes. En ese escenario, solo podría incorporar jugadores a préstamo, una opción que Boca descarta de plano.

Desde Italia aseguran que el interés es real, pero condicionado. “Están esperando que se destrabe el Fair Play financiero”, le confiaron a Olé. El problema es el tiempo: el mercado invernal europeo cierra el 2 de febrero y el margen es cada vez menor.

Cómo está Exequiel Zeballos en Boca y su contrato

Changuito Zeballos versus Estudiantes El Chango vivió una tarde llena de emociones: generó un penal, lo erró, convirtió el gol del triunfo y hasta se cruzó con Medina, su amigo de toda la vida, que le dejó una frase con humor y afecto. FotoBaires

Más allá de los rumores, Zeballos hoy tiene la cabeza puesta en Boca. Su contrato vence a fin de año y en el club ya trabajan en una posible renovación para blindarlo de cara al futuro.

Desde el cuerpo técnico valoran su crecimiento, su madurez dentro de la cancha y su capacidad para marcar diferencias en partidos cerrados. Por eso, más allá del interés europeo, la prioridad es sostenerlo.

Por ahora, Napoli lo observa de reojo y Boca respira. Salvo una oferta imposible de rechazar, Zeballos seguirá siendo una de las grandes apuestas ofensivas del equipo en este 2026.